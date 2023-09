"Jeremy Doku heeft alles om volgend jaar een van de absolute sensaties van het EK te worden"

Na de karige zege in Azerbeidzjan hebben de Rode Duivels gisteren nog eens overtuigend gewonnen van Estland. Peter Vandenbempt wikt en weegt de prestatie van de Belgen en richt het vizier al op wat komt. "België hoeft zich geen zorgen meer te maken over de kwalificatie. De EK-voorbereiding begint nu."

Beluister de analyse van Peter Vandenbempt:

Peter Vandenbempt in een notendop:

"Goed gedaan tegen Estland, maar je mag er geen conclusies uit trekken."





"Doku is nog geen afgewerkt product, maar heeft alles om een EK-sensatie te worden."





"Youri Tielemans heeft 2 problemen."





"België hoeft zich geen zorgen meer te maken over de kwalificatie. De EK-voorbereiding begint nu."





"Oostenrijk wordt volgende maand een heel boeiende test."

"Het was een zondagswandeling"

Die match tegen Estland, dat waren de Rode Duivels aan hun supporters verschuldigd. Alles was beter dan tegen Azerbeidzjan. Ze waren gretig, scherper, er zat tempo in van bij het begin en ze hebben Estland meteen achteruit geduwd. De pressing was ook beter en collectiever. Oké, dit Estland was wel heel erg zwak, veel zwakker dan Azerbeidzjan. Ze verdedigden kinderlijk simpel, dat had met internationaal topvoetbal weinig van doen. Maar de Belgen hebben het ook gewoon heel erg goed gedaan en dat een hele wedstrijd volgehouden. Dat bleek ook een beetje nodig te zijn, want het was wel opvallend dat het stadion maar voor een dikke helft gevuld was.

Dit Estland was heel erg zwak. Een wedstrijd zoals gisteren, daar mag je geen conclusies uit trekken. Peter Vandenbempt

Misschien moet deze generatie het publiek nog veroveren. Vroeger kwamen ze kijken naar de echte grote sterren uit de Premier League, die je maar een paar keer per jaar met je eigen ogen live kon zien. Deze aankomende sterren moeten het publiek misschien nog wat inpalmen. Dan is een wedstrijd zoals gisteren - waar je met het oog op het echte werk voor alle duidelijkheid geen conclusies mag uit trekken - toch goed gedaan. Het was als het ware een soort zondagswandeling. We weten dat de vorige generatie en deze generatie dit in thuiswedstrijden tegen kleine landen wel vaker doet. Dat laten ze niet meer liggen.

"Doku is nog geen afgewerkt product"

Het was een mooi eresaluut aan Jan Vertonghen. Leuk ook dat hij in zijn 150e wedstrijden dan net een doelpunt maakt, zijn eerste in 5 jaar. De vorige was die dwarrelbal tegen Japan, toch niet onbelangrijk. Bij Romelu Lukaku zie je dat hij ver van zijn grootste vorm en fitheid verwijderd is. Maar hij heeft precies gespeeld zoals hij dat op dit moment kan en tegen Azerbeidzjan of Estland is dat meer dan genoeg. Lukaku heeft 2 wedstrijden in de spits gestaan, letterlijk. Ik denk dat hij geen 3 sprints getrokken heeft over die 2 matchen. Maar zelfs dan was hij niet te stuiten en konden geen van die 2 landen er echt bij: de bal afschermen, afleggen, dat soort dingen. Tegen Azerbeidzjan had hij voor het eerst in 16 EK- of WK-voorrondewedstrijden geen doelpunt gemaakt. Nu twee ineens. Hij zit nu aan 77 interlandgoals, evenveel als Pelé. Al heeft die er natuurlijk wel een paar in de finale van het WK gemaakt. Dat zal er niet meer van komen.

Doku heeft alles om volgend jaar in Duitsland een van de absolute sensaties van het EK te worden. Peter Vandenbempt

Het publiek heeft ook echt genoten van Jeremy Doku, een opwindende speler. Zijn potentieel is geweldig. Hij nam met zijn dribbels voortdurend initiatief, dat hadden we gemist tegen Azerbeidzjan. Maar Doku is nog geen afgewerkt product, dat hebben we gisteren ook gezien. En dat is ook niet onlogisch op zijn leeftijd. Het gebeurt nog veel te vaak dat er na een geweldige actie geen voortzetting is of dat hij in de zone van de waarheid niet weet wat er precies met de bal moet gebeuren. Je zou eens moeten turven hoe vaak hij een geweldige actie doet met de bal - aannemen en versnellen - en hoe vaak die actie ook tot een echte doelkans geleid heeft. Maar goed, hij is nog maar 21 en hij kan nu de komende 9 maanden gaan voetballen in de vaardige handen van Pep Guardiola. Als die ermee aan de slag gaat en hem goed gebruikt - Doku is leergierig en legt de lat voor zichzelf ook hoog - dan heeft hij alles om volgend jaar in Duitsland een van de absolute sensaties van het EK te worden.

Jeremy Doku

"Tielemans heeft al een paar kansen niet gegrepen"

Youri Tielemans heeft 2 problemen. Ten eerste is hij al een tijd ver verwijderd van zijn beste niveau bij Anderlecht of Leicester, waar iedereen dacht dat hij klaar was voor de stap naar een van de absolute topclubs in de Premier League. Dat is er niet van gekomen. Hij heeft ook al een paar kansen gekregen en die niet gegrepen. Het 2e probleem is misschien nog groter: de complementariteit tussen Mangala, de man die zijn plaats innam op het middenveld, en Onana. Dat was ook het duo in de referentiewedstrijd tegen Duitsland, waarin België indruk maakte.

Vergeet niet dat met Lavia nog een supertalent staat te trappelen in de wachtkamer. Er is veel volk waarmee Tielemans moet afrekenen. Peter Vandenbempt

Bij Onana zit nog veel afval in het spel. Hij moet nog stappen zetten, maar is wel incontournable geworden. En Mangala zijn profiel past beter bij de filosofie van Tedesco: sterk, energie, drive, veel diepgang, veel infiltraties ook, veel power.

Dat is helemaal anders dan het wat gelijkmatigere spel van Tielemans. Als dat blijft draaien, zou Mangala-Onana wel eens het duo voor de toekomst kunnen zijn. En vergeet niet dat met Lavia nog een supertalent staat te trappelen in de wachtkamer. Vermeeren is er ook nog. Er is veel volk waarmee Tielemans moet afrekenen.

Amadou Onana in een duel met twee Esten.

"De voorbereiding op het EK begint nu"