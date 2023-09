Eddy Snelders overschouwt voorbije interlandperiode: "Tielemans is voor mij de grote verliezer"

Is de balans positief deze interlandperiode?

"De Rode Duivels zijn negatief begonnen, maar positief geëindigd. In Azerbeidzjan was de zege - ondanks het slechte veld - toch iets te goedkoop. Zonder hoogtepunten, met weinig glans en veel vraagtekens. Tegen Estland was de prestatie wél degelijk. Ik zag dat de Belgen de match in handen namen, soms goed combineerden en de nodige goals maakten."

"Betekent dit nu dat er euforie moet zijn? Allerminst. Matchen zoals deze moet je altijd relativeren, want het zijn geen maatstaven voor wat er ons straks op het EK te wachten staat. Ze zijn eerder een noodzakelijk kwaad."

Waren er toch winnaars en verliezers bij de Duivels?

"Voor mij was Youri Tielemans de grote verliezer. Na een povere match in Azerbeidzjan plots uit de basiself gelaten worden en dan zien dat het tegen Estland met Mangala beter draait... Tielemans is momenteel zeker geen volwaardige titularis meer, een ontnuchterende vaststelling voor iemand met zijn potentieel."

"Ik kijk dan ook uit naar het plan van Tedesco op het middenveld, als De Bruyne straks terug is. Zal hij kiezen voor twee opjagers zoals Onana en Mangala bij KDB? Of zal hij er toch weer een profiel als Tielemans tussen zetten? Dat is voor mij nog een van de openliggende vraagtekens."