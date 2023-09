Tedesco zag "veel scherpere" Rode Duivels tegen Estland: "Als je scoort, is alles gemakkelijker"

Na de povere 0-1 op verplaatsing een verpletterende 5-0. Er waren genoeg verschillen tussen de wedstrijden tegen Azerbeidzjan en Estland te vinden.

"Het grootste verschil? We waren vandaag vanaf het begin scherp", moest Domenico Tedesco niet lang nadenken.

"En we scoren snel. Tegen een laag blok is het niet gemakkelijk om ruimte te vinden, maar we creëerden veel kansen. We scoren ook snel een 2e goal, wat het gemakkelijker maakte dan tegen Azerbeidzjan. Toen moesten we tot het einde bidden dat we geen punten zouden verliezen."

"De conclusies: we moeten de kansen afmaken die we krijgen. Als je scoort, dan is alles gemakkelijker. Maar in Azerbeidzjan was niet alles slecht, net zoals vanavond niet alles goed was."

Welke werkpunten ziet de bondscoach dan nog? "We moeten soms geduldiger blijven in balverlies. En we gaan niet altijd zoveel kansen krijgen, dus we moeten ze afmaken, zoals in de tweede helft."