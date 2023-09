Jan Vertonghen geniet van perfecte jubileumavond met kinderen: "Twijfelde, maar hopelijk blijft dit hen bij"

Mooier had hij zijn feestavond niet durven dromen. Jan Vertonghen scoorde in zijn 150e interland en genoot nadien zichtbaar van het feest in aanwezigheid van zijn drie kinderen. "Ik heb nochtans getwijfeld, want woensdag moeten ze naar school", lachte de jubilaris.

Terwijl Jan Vertonghen nakaartte over zijn 150e interland en openingsdoelpunt tegen Estland speelden achter hem zijn dochter Layla en zoontjes Ilay en Dani Rob samen met de wedstrijdbal - u vindt de beelden hierboven. In de gang keek mama Sofie ondertussen trots toe. Een kwartiertje eerder had de hele familie-Vertonghen ook al samen genoten van de feestelijke huldiging op het veld. De perfecte avond, quoi. "Dit is toch wel speciaal", genoot de recordinternational na van alle gebeurtenissen. "Ik ben ook blij dat mijn kinderen hierbij zijn. Ik twijfelde wel, want morgen (woensdag, red.) moeten ze naar school. Ze moeten weten dat dat belangrijk is. Alleen wou ik dit unicum niet zomaar voorbij laten gaan. Het zal mij altijd bijblijven... en hen hopelijk ook een beetje."

Het is bijzonder dat ik op deze avond een doelpunt maak. Jan Vertonghen

Dat Vertonghen de avond feestelijk had geopend met een doelpunt maakte het hele verhaal alleen maar mooier. "Ik scoor liever wel dan niet", grijnsde de verdediger. "Het was een goeie corner, waar de doelman en Amadou (Onana, red.) onderdoor gingen. Ik raakte de bal vervolgens half met mijn hoofd en schouder. Het is bijzonder dat ik op deze avond een doelpunt maak."

Ploegmaats vol lof over Vertonghen: "Bij 150 caps verdien je zo'n dag"

En of ze het hem gunden. Na afloop waren alle collega-Rode Duivels opgetogen over de memorabele avond voor hun recordinternational. Hieronder hun lofzang.

Doku: "We wilden ons best doen voor Jan. 150 caps is heel mooi, dat hoop ik ooit ook te kunnen doen. We wilden er een onvergetelijke avond van maken voor Jan. Ik wil een vaste waarde worden zoals hij en belangrijk zijn voor de ploeg." De Ketelaere: "We hebben ons werk gedaan: met 5-0 gewonnen en Jan gevierd. We hadden voor de match gezegd dat we er een mooie avond van zouden maken voor hem. We zagen toch dat hij aan het glunderen was"



De coach had op voorhand gezegd dat we Jan een cadeautje moesten geven. Amadou Onana