Onze commentatoren leggen "WK van ongezien niveau" neer: "België in breedte best goed, Bol blijft meest bij"

Geen medailles is geen probleem voor België

Op het WK vorig jaar in Eugene, VS, haalde België 3 medailles, van Boedapest keerde het met lege handen terug. Is er een probleem? "Neen", klinkt Naert stellig. "In de breedte is er best goed gepresteerd."



"De meeste atleten hebben op hun gebruikelijke niveau gepresteerd, sommige hebben zich verbeterd. Daarvoor kom je in de eerste plaats naar een kampioenschap, zij het een EK of WK."



"Een WK is natuurlijk mondiaal, tegen de allerbesten van de wereld. Voor een klein land als België is het niet evident om daar keer op keer 1, 2, 3 medailles te pakken."



"We hadden de pech dat Nafi Thiam uitviel, maar een garantie op goud was zij niet. Want het niveau van bijna alle competities was heel hoog."



Enerzijds is Naert gerustgesteld: "Met een aantal top 8-plaatsen, de finaleplaats van speerwerper Timothy Herman, een aantal uitschieters zoals Cynthia Bolingo, de Cheetahs..."

Over de Tornados, de 4x400-mannenploeg, maakt hij zich wel zorgen. Voor het eerst in 15 jaar misten die de finale van een EK of WK. "De Tornados zijn heel vaak afhankelijk geweest van de tweeling, Kevin en Jonathan Borlée, en dat is geen schande. Die worden een dagje ouder en stoppen na Parijs."



"Kevin hadden we vaak nodig om het verschil te maken, maar ook hij wordt almaar meer blessuregevoelig. In de breedte zit het echt wel goed, met Watrin, Dylan Borlée en Doom, maar is het nog wel goed genoeg om op mondiaal niveau te concurreren met de grootmachten? Waar zit Sacoor, komt dat nog goed?"



Berings beseft dat het niet van Kevin en Jonathan Borlée kan blijven komen "Al hoop ik ze volgend jaar op de Spelen in Parijs nog één keer op hun best te zien."



"We moeten kijken naar de jongeren. Sacoor is volgens mij nog altijd een ruwe diamant. Hij heeft het potentieel om onder de 45 seconden te lopen. Doom deed dat hier ook. Dan zijn we weer met twee die dat kunnen en zijn we weer competitief."



"In Tokio waren ze 8e in de kwalificaties en werden ze 4e in de finale. Nu zijn ze 9e en zou alles om zeep zijn. Ik denk dat we rustig moeten blijven."



Over de rest van de Belgische selectie vond ze het opvallend dat bijna iedereen op zijn of haar niveau presteerde. "Ik heb een aantal kampioenschappen meegemaakt en dat is toch opvallend. Als een aantal jonge atleten nog kunnen doorgroeien, komen die in aanmerking voor finales."

Femke Bol dé uitblinker

Internationaal vielen de Amerikaan Noah Lyles (100 en 200m) en de Keniaanse Faith Kipyegon (1.500 en 5.000m) op met elk 2 individuele titels.



Naert zet ook de Nederlandse Femke Bol bij dé uitblinkers op dit toernooi: "Haar WK begint met die onwaarschijnlijke val op weg naar goud in de gemengde estafette, ze herpakt zich met een dominante finale op de 400m horden en maakt het geweldig af op het eind van de 4x400-finale."



"Bol maakte op mij meer indruk dan een Noah Lyles, wat niks afdoet van wat hij heeft gepresteerd. Kipyegon vind ik zelf niet alleen de figuur van het WK, maar zelfs van het hele seizoen met haar 3 wereldrecords."



"Maar als je mij vraagt, wat me echt gaat bijblijven van de 9 dagen, is het Bol. Al is dat wellicht ook omdat ik die vraag krijg, nu het nog maar net gebeurd is."

Wereldrecord van Shericka Jackson op Memorial?

Noah Lyles kwam tot 3 keer goud met ook de 4x100m-titel er nog bij. Zoals Usain Bolt destijds. Maar de Amerikaan maakte de fout door er ook bij te zeggen dat hij voor een wereldrecord zou gaan.



Berings: "Spreken van 19"10 op die 200 meter, terwijl je het WR van Bolt (19"19) niet zomaar loopt, zelfs Noah Lyles niet. Als je recordpogingen aankondigt en je wint in geweldige tijden, denkt iedereen bwah..."



Onze ex-hordeloopster op de sprint vond het geweldig wat Lyles deed als niet-100 meter-specialist. "Maar de vrouwen vond ik eigenlijk indrukwekkender. Zowel Sha'Carri Richardson met 10"65 op de 100m, dat is echt indrukwekkend voor een 23-jarige, maar vooral Shericka Jackson op de 200m met 21"41. Ze komt zo heel dicht bij een wereldrecord waarvan iedereen denkt dat niemand dat nog ooit loopt."



Het gaat om de 21"34 van Florence Griffith-Joyner in Seoel 1988. Berings meent dat Jackson dat wereldrecord misschien op 8 september op de Memorial kan lopen. "De bocht in Brussel is perfect, zowel Bolt als Blake hebben daar al verschrikkelijk snel gelopen."



"Jackson liet het liggen bij de start, denk ik. Er was ook geen wind. Dus als het op de Memorial meewind is, zou het wel eens kunnen gebeuren."

Mooiste momenten: Katarina Johnson-Thompson & Yulimar Rojas

De beide commentatoren hoefden niet lang na te denken om hun mooiste moment van het WK te benoemen. Berings koos voor zevenkampster Katarina Johnson-Thompson: "Als wereldkampioene in 2019 was ze de coming lady, daarna op de sukkel en achillespees afgescheurd."



"Ze werd toen wat afgeschreven, min of meer terecht na zo'n blessure. Het is prachtig dat ze hier weer goud pakt."



Naert gaat voor de ontknoping in de kampnummers bij de laatste pogingen. "Haruka Kitaguchi in het speerwerpen bij de vrouwen, maar vooral Yulimar Rojas, die een 4e opeenvolgende wereldtitel pakte. Het plezierde me ook dat de mensen in het stadion het volgden. We hadden hier te maken met een kennerspubliek."



"Hulde voor de organisatie door de Hongaren, die hebben dat fantastisch gedaan."

Voorbode voor Parijs 2024: "Sport is weer aan het floreren"

Ons commentaarduo kijkt al likkebaardend uit naar Parijs 2024. Naert: "Er wordt altijd gezegd dat de prestaties op een kampioenschap in een pre-olympisch jaar indicatief zijn voor wat je op de Spelen mag verwachten."



"In die zin moeten we ons voor België niet te veel zorgen maken. Internationaal denk ik ook dat we dezelfde atleten zullen zien excelleren en tegen elkaar om de medailles zien strijden volgend jaar in Parijs."



"Maar als ik Frankrijk was, zou ik me wel zorgen maken. Ze haalden op de valreep 1 medaille: zilver op de 4x400m bij de mannen. Het zou toch een beetje gênant zijn voor het gastland dat dat zich volgend jaar zou herhalen."



Nog opvallend: Duitsland haalde geen enkele medaille, China maar 2 keer brons en Canada liefst 4 gouden en 2 zilveren medailles.



Het slotwoord is voor Berings: "Onze sport is weer aan het floreren na moeilijke jaren met covid en Tokio 2021 in heel triestige omstandigheden. Atleten kwamen half depressief terug van die Spelen. Op het WK vorig jaar leefde de sport op."



"Boedapest was Olympische Spelen-waardig. Het niveau op alle nummers was ongezien. Ik denk dat we in Parijs misschien wel een van de beste olympische edities ooit gaan zien."