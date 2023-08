Moet België alles op estafette zetten voor Parijs? "Keuze tussen 5e plek of medaille is snel gemaakt"

Ook zijn collega Jonathan Nsenga bekijkt het positief. "We stonden in vijf finales en dat is simpelweg uitstekend. Dat is dan weer even goed als vorig jaar. Heel positief, met het oog op de Olympische Spelen van volgend jaar."

Een ontgoocheling? "Over de breedte hebben we wel goed gepresteerd", nuanceert Smith. "We pakken een aantal top 8-plaatsen en gaan dus niet met een heel slecht gevoel naar huis. De meesten staan er goed voor met het oog op Parijs."

"Dat wil niet zeggen dat we hier niet op een medaille gehoopt hadden. Dat was een fantastisch resultaat geweest."

Vorig jaar keerde België nog met drie medailles terug van het WK in Eugene: goud voor Nafi Thiam en brons voor Bashir Abdi en de Belgian Tornados. Dan is de oogst in Boedapest veel magerder.

Rutger Smith: "We moeten alles op estafette zetten"

Iedereen had op de slotdag de Belgian Tornados in de finale verwacht, maar zij struikelden in de reeksen. "Het is spijtig dat ze voor het eerst in 15 jaar een finale misten", aldus Smith. "Iedereen had daar op meer gerekend."

"We beseffen ook dat een medaille op dit niveau geen vanzelfsprekendheid is, maar we hadden toch minstens de strijd moeten kunnen aangaan om de podiumplaatsen, zoals de vorige keren wel telkens het geval was. Niemand bleek echter in staat het verschil te maken en dat is spijtig."

"Of ze te oud zijn? Nee, het is heel kort door de bocht om de Tornados nu al af te schrijven. Tijdens het indoorseizoen werden ze nog Europees kampioen. Het is een tegenslag op de route naar Parijs, maar we mogen er niet te zwaar aan tillen. Ik denk dat ze nu meer dan gebrand zijn om volgend jaar iets te laten zien."

De Belgian Cheetahs eindigden zonder Cynthia Bolingo (5e op de 400m individueel) op de 5e plek. "Zonder haar is het lastig om een medaille te pakken", stelt Smith. "Ze heeft een fantastisch toernooi gelopen en is het wapen van de Cheetahs. Zet Cynthia erin en je komt dichter in de buurt van de medailles."