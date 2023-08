Eddy Demarez legt EK van Red Lions neer: "Ongeziene defensieve fouten, maar straks favoriet in Parijs"

De Red Lions trokken met gouden ambities naar het EK in Duitsland, maar keerden met brons in de valies terug huiswaarts. Een kleine teleurstelling, al zijn de voortekenen voor de Olympische Spelen in Parijs wel nog steeds goed, ziet onze hockeyman Eddy Demarez.

"Als we heel dit toernooi overschouwen, waren de Lions misschien wel de beste ploeg. Ze hebben eigenlijk alleen van zichzelf verloren", opent Eddy Demarez zijn analyse.

"Tegen Nederland komen ze in de halve finale verdiend op voorsprong, maar geven ze het helemaal weg door onnodige individuele fouten. Anders hadden ze altijd gewonnen, want ze waren gewoon beter dan Nederland.

"In de kleine finale waren ze veel beter dan Duitsland. Het had gerust 5-0 of 6-0 kunnen zijn. Ook van Engeland, de verliezende finalist, hebben ze gewonnen in de groepsfase. Je kan dan alleen maar concluderen dat de Lions zichzelf van het goud hebben gehouden."

Slordigheden en (te) voorspelbare strafcorner

Waar liep het dan fout voor de Lions? "Enerzijds waren ze aanvallend niet efficiënt genoeg. Zo haalden ze ook te weinig rendement uit hun strafcorners."

"Anderzijds hebben ze achterin een aantal keer fouten gemaakt die niet bij hun niveau passen. Eén keer kan je daar mee wegkomen, maar niet drie keer in een wedstrijd. Dat is bij de Lions ongezien."

De Lions hebben achterin fouten gemaakt die niet bij hun niveau passen. Eddy Demarez

De strafcorners zijn normaal gesproken een echt wapen bij de Lions, met specialist Alexander Hendrickx als vooruitgeschoven pion. Waar liep het op de corners dan fout?

"Hendrickx heeft er nog vier omgezet, dat is op zich zeer goed, dus je kan niet alleen naar hem kijken. Later in het toernooi kom je ook teams tegen die sterker verdedigen op de corners, maar 0 op 8 in de knock-outs, dat is toch te weinig."

"De Belgen maken het de tegenstander soms wat te makkelijk op de corners, door altijd voor Hendrickx te kiezen als hij op het veld staat. Dat wordt voorspelbaar om op te verdedigen. Door af en toe Loïck Luypaert te laten aanleggen, kan je twijfel zaaien."

Alexander Hendrickx was opnieuw topschutter bij de Belgen, maar zijn strafcorner wordt wat voorspelbaar.

Favoriet in Parijs, met sterke jongeren

Met hun bronzen plak veroverden de Lions voor het negende grote toernooi op een rij een medaille. "Daarmee kunnen ze concluderen dat ze nog altijd volop meedoen om de knikkers, te beginnen volgend jaar op de Spelen in Parijs", klinkt het positief bij Demarez. "Ze hebben getoond dat ze eigenlijk de beste ploeg waren op het EK. Als ze de concentratie kunnen aanhouden, zie ik geen reden waarom ze niet een van de grootste kandidaten voor olympisch goud zijn."

De drie jongeren die hun kans hebben gekregen - Onana, Ghislain en Van Dessel - hebben zich alle drie getoond. Het zijn drie blijvers. Eddy Demarez

"En die kritiek op de leeftijd van Lions: laat ons daar nu alstublieft over ophouden. De drie jongeren die hun kans hebben gekregen hebben zich alle drie getoond."

"Onana en Ghislain hebben gescoord en een nieuwe drive in het team gebracht. Van Dessel is van wedstrijd tot wedstrijd beter geworden, maar stond er absoluut in de belangrijkste wedstrijden. Het zijn drie blijvers."

De jonge Nelson Onana maakte indruk op het EK.

Olympisch kwalificatietoernooi: vloek of zegen?