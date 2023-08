Remco Evenepoel ziet verschillen met vorige Vuelta: "Voorbereiding was moeilijker"

Belgisch kampioen, wereldkampioen tijdrijden, titelverdediger én YouTuber: Remco Evenepoel heeft meerdere gedaantes in deze Vuelta. Rugnummer 1 vindt het nog veel te vroeg om te stressen, erkent dat er na het WK druk van de ketel is en geeft ook toe dat de voorbereiding mentaal niet evident was. Bekijk of luister naar het uitgebreide gesprek met onze reporter in Spanje.

Remco Evenepoel, we zagen je hier al met een cameraatje rondlopen?

Het leven van een YouTuber, zeker? Ik heb een paar beeldjes opgenomen voor een video over de Vuelta die er hopelijk over 4 weken zal zijn. Het is iets helemaal anders. Het mag speels zijn. Dat heb ik veel liever dan dit interview (lacht).

Met welk gevoel zit je hier? Vorig jaar won je. Is het nu makkelijker om hier te zijn of is het net moeilijker?

Persoonlijk vind ik het moeilijker, maar niet omdat ik titelverdediger ben. Deze Vuelta was niet hét doel. Het is een soort van last minute, ja. We hebben begin juli beslist om te proberen klaar te raken voor deze Vuelta. Ik zou sowieso in topvorm zijn voor het WK, maar een inspanning van een uur is nog iets anders dan wekenlang op een fiets zitten. Het was heel raar. Meteen na het WK was er nog een laatste hoogtestage om alles op punt te zetten. Dat is allemaal niet makkelijk geweest. Voor de Giro is alles iets kalmer en meer gelijkmatig kunnen verlopen. Nu was het van hier naar daar en vrij hectisch.

Voor de Giro is alles iets kalmer en meer gelijkmatig kunnen verlopen. Nu was het van hier naar daar en vrij hectisch. Remco Evenepoel

Ben je even goed voorbereid als voor de Giro?

Ik denk het wel. Het WK tijdrijden gaf een goed beeld dat het in orde is. Nu heb ik nog een paar details moeten bijschaven en heb ik een klein beetje aan mijn gewicht gewerkt. Maar dat is allemaal op tijd in orde geraakt.

Was het mentaal moeilijker door de snelle deadline?

Sowieso, al was er al die hoogtestage in juli voor San Sebastian en het WK. Maar de laatste hoogtestage in Andorra was niet gepland. Ik kwam thuis van Glasgow en daags nadien zat ik weer op het vliegtuig. Oumi was niet mee door herexamens nadat ze ziek was geweest tijdens de examenperiode. Ik zal niet zeggen dat het limiet was, maar het was iets moeilijker dan de vorige keren.

Klik hier om dit alsnog toe te laten Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen ( Instagram ). U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.

Hoe hoog is de druk? Is alleen winnen goed genoeg?

Op dat vlak valt het goed mee. Ik heb mijn 2 doelen van deze zomer kunnen behalen, maar de Vuelta komt er ook nog bij. Het antwoord is zoals altijd dat ik moeilijk kan zeggen op welke plek ik zal eindigen. Er is altijd druk, maar ik kan er goed mee omgaan en ik kan het vrij snel een plaats geven. Ik hoop op ritwinst en dan het podium.

Je zei op je persconferentie dat rood niet hoeft in de eerste 9 dagen.

Het zwaartepunt ligt bij de 13e (Tourmalet) en 14e rit, daarna de 17e (Angliru) en 18e rit. De eerste 10 dagen zijn ook lastig, maar niet zoals vorig jaar toen je daar al het zwaartepunt had. Er zal strijd zijn, maar voor mij en mijn ploeg hoeft het niet in de eerste week te gebeuren. Ik hoop in stijgende lijn naar week 2 en 3 te gaan. Als ik aangevallen word, dan gebeurt dat. Maar ik ga met een andere ingesteldheid van start: in het wiel binnenkomen en niet een minuut pakken. Dat is een ander soort gevoel.

Ik hoop in stijgende lijn naar week 2 en 3 te gaan. Remco Evenepoel

Denk je aan de Col du Granon en het spel van Jumbo-Visma? Ben je daar op voorbereid?

Natuurlijk, maar als één van hen gaat, laat hem maar gaan. Waar rijdt hij naartoe? Dan moet ik hopen dat er nog mannen zijn en dat we samenwerken. Ze zullen sowieso plannen hebben. Jonas (Vingegaard) en Primoz (Roglic) zijn 2 van de 3 beste klassementsrenners die er momenteel zijn. Maar dat maakt het net spannend en leuk. En voor hetzelfde geld zijn ze één van hen al kwijt na een paar dagen. Ik heb het zelf meegemaakt.

Roglic en Evenepoel komen elkaar weer tegen.

Hoeveel kilometer rijd je zaterdag op kop in de ploegentijdrit?

0,1. Neen, ik zal wel langere beurten doen, maar het is vrij atypisch: bochtig, technisch en niet superlang. Ik verwacht geen grote verschillen.

Voel je je ontspannen?

Toch wel. Sinds het WK tijdrijden is er wat druk weg. Ik was al een paar jaar op zoek naar die titel. En deze Vuelta duurt 3 weken. Waarom nu al stressen? Hoe minder negatieve energie, hoe beter.

Ben je klaar voor de psychologische oorlogsvoering?

Daar lig ik niet wakker van.

Ik hoop dat mijn niveau kort aanleunt tegenover de Tour-versie van Jonas, die hier ook wel tevoorschijn zal komen. En dat ik de competitie kan aangaan. Remco Evenepoel

Wat heb je nodig de komende weken?

Het mag iets minder warm zijn. Neen, als je me dan toch iets wil wensen, dan mag dat de zege zijn. Ik hoop dat mijn niveau kort aanleunt tegenover de Tour-versie van Jonas, die hier ook wel tevoorschijn zal komen. En dat ik de competitie kan aangaan. Ik kijk ernaar uit om me te meten, zeker ook naar volgend jaar toe. Na elk doel volgt een volgend doel en volgend jaar gaan we naar de Tour voor een goed resultaat. Maar eerst dus deze Vuelta.

Beluister het interview als podcast