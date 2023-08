Remco Evenepoel drukt de verwachtingen: "Ritzeges, podium en geen corona krijgen"

clock 15:56 15 uur 56. Einde persconferentie. De persman zet een punt achter de persconferentie. Om 20 u volgt de ploegvoorstelling. Die is te bekijken met livestream. . Einde persconferentie De persman zet een punt achter de persconferentie. Om 20 u volgt de ploegvoorstelling. Die is te bekijken met livestream.

clock 15:53 15 uur 53. De persbabbel is bijna afgelopen. Met Vingegaard is er nog een klepper aangeschoven. Houdt Evenepoel van die extra uitdaging? "Zeker en vast. Je kunt ook stelen met je ogen. Jonas weet hoe hij de Tour moet winnen, wellicht weet hij ook hoe hij deze Vuelta moet winnen. Dat kun je dan kopiëren en meenemen in je rugzak richting de Tour van volgend jaar." "Ik heb nog niet te veel tegen hem gekoerst. Het is alleen maar mooi voor deze sport dat hij deelneemt. En zo'n naam op de startlijst is een uitdaging." . De persbabbel is bijna afgelopen. Met Vingegaard is er nog een klepper aangeschoven. Houdt Evenepoel van die extra uitdaging? "Zeker en vast. Je kunt ook stelen met je ogen. Jonas weet hoe hij de Tour moet winnen, wellicht weet hij ook hoe hij deze Vuelta moet winnen. Dat kun je dan kopiëren en meenemen in je rugzak richting de Tour van volgend jaar." "Ik heb nog niet te veel tegen hem gekoerst. Het is alleen maar mooi voor deze sport dat hij deelneemt. En zo'n naam op de startlijst is een uitdaging."

clock 15:50 15 uur 50. Vorig jaar greep Remco Evenepoel al snel het rood. Wil hij dit jaar later de macht grijpen? "Het is geen leugen als ik zeg dat we die trui de eerste 9 dagen niet willen. Als we die toch pakken, dan willen we die afstaan aan een renner die niet te gevaarlijk is." "Je wil natuurlijk genieten van zo'n trui, maar de eerste 9 dagen zijn niet zo interessant voor ons om het klassement aan te voeren." . Vorig jaar greep Remco Evenepoel al snel het rood. Wil hij dit jaar later de macht grijpen? "Het is geen leugen als ik zeg dat we die trui de eerste 9 dagen niet willen. Als we die toch pakken, dan willen we die afstaan aan een renner die niet te gevaarlijk is." "Je wil natuurlijk genieten van zo'n trui, maar de eerste 9 dagen zijn niet zo interessant voor ons om het klassement aan te voeren."

clock 15:49 15 uur 49. Remco Evenepoel had vanmorgen zelf zijn cameraatje mee.

clock 15:47 15 uur 47. Wie dit jaar al het meeste indruk op me gemaakt heeft? Tadej Pogacar heeft dit jaar al 100 keer gewonnen. Neen, als je kijkt naar de kwaliteit van de zeges, dan ga ik voor Mathieu van der Poel. Zijn uitslagen zijn fenomenaal. En ook Primoz heeft elke koers gewonnen. Hij is de man van de regelmaat. Wat een moeilijke vraag! Remco Evenepoel (Soudal-Quick Step). Wie dit jaar al het meeste indruk op me gemaakt heeft? Tadej Pogacar heeft dit jaar al 100 keer gewonnen. Neen, als je kijkt naar de kwaliteit van de zeges, dan ga ik voor Mathieu van der Poel. Zijn uitslagen zijn fenomenaal. En ook Primoz heeft elke koers gewonnen. Hij is de man van de regelmaat. Wat een moeilijke vraag! Remco Evenepoel (Soudal-Quick Step)

clock 15:45 15 uur 45. Evenepoel wil leren in deze Vuelta. Wat wil hij ontdekken over zichzelf en zijn ploeg? "Over mezelf... Misschien iets meer defensief koersen. De eerste week wordt hard, maar niet beslissend. De tweede en derde week worden crucialer. Dat is anders dan vorig jaar." "En je hebt ploegen met alleen maar grote namen. Zij kunnen de druk en arbeid op hun schouders nemen. En zo kunnen wij ook meer verdedigend rijden." "Ik rijd weer 3 weken, of dat wil ik toch, en daarin kan ik weer meer over mezelf te weten komen. Ik kan me vergelijken met mannen als Vingegaard en Roglic." "En met de ploeg moeten we een band opbouwen en voor elkaar door het vuur gaan." . Evenepoel wil leren in deze Vuelta. Wat wil hij ontdekken over zichzelf en zijn ploeg? "Over mezelf... Misschien iets meer defensief koersen. De eerste week wordt hard, maar niet beslissend. De tweede en derde week worden crucialer. Dat is anders dan vorig jaar." "En je hebt ploegen met alleen maar grote namen. Zij kunnen de druk en arbeid op hun schouders nemen. En zo kunnen wij ook meer verdedigend rijden." "Ik rijd weer 3 weken, of dat wil ik toch, en daarin kan ik weer meer over mezelf te weten komen. Ik kan me vergelijken met mannen als Vingegaard en Roglic." "En met de ploeg moeten we een band opbouwen en voor elkaar door het vuur gaan."

clock 15:43 15 uur 43. Rol in de ploegentijdrit? De Vuelta begint zaterdag met een TTT. "Of ik 14 kilometer op kop zal sleuren? Neen, net het omkeerde: 14 kilometer in de wielen om energie te sparen." Evenepoel grapt weer: "Neen, het is anders dan vorig jaar. Veel technischer. Met Pedersen, Cattaneo en Bagioli hebben we nog grote motoren. We hebben een strategie en moeten kijken voor de beste opstelling. We bekijken morgen wel het tactische plaatje, maar ik zal uiteraard niet alleen op kop rijden." . Rol in de ploegentijdrit? De Vuelta begint zaterdag met een TTT. "Of ik 14 kilometer op kop zal sleuren? Neen, net het omkeerde: 14 kilometer in de wielen om energie te sparen." Evenepoel grapt weer: "Neen, het is anders dan vorig jaar. Veel technischer. Met Pedersen, Cattaneo en Bagioli hebben we nog grote motoren. We hebben een strategie en moeten kijken voor de beste opstelling. We bekijken morgen wel het tactische plaatje, maar ik zal uiteraard niet alleen op kop rijden."

clock 15:42 15 uur 42. "Er is een klik met Spanje, iets dat ik niet kan verklaren", zegt Evenepoel over zijn band met Spanje. "Ik train hier vaak in de winter. Alles ligt me hier goed. Het is hier meestal brutaal en de wegen nodigen uit om te koersen. En de fans zijn hier altijd enthousiast." . "Er is een klik met Spanje, iets dat ik niet kan verklaren", zegt Evenepoel over zijn band met Spanje. "Ik train hier vaak in de winter. Alles ligt me hier goed. Het is hier meestal brutaal en de wegen nodigen uit om te koersen. En de fans zijn hier altijd enthousiast."

clock 15:40 15 uur 40. "Het niveau zal erg hoog liggen", weet ook Evenepoel. "Jonas is Jonas, Primoz won Burgos en ik won het WK tijdrijden. En de rest doet het ook goed. Vlasov is klaar, Almeida is dat altijd, net als Ayuso. En ook Ineos zal er staan." "Maar door de hitte en het lastige parcours zullen sommigen er ook tussenuit vallen." . "Het niveau zal erg hoog liggen", weet ook Evenepoel. "Jonas is Jonas, Primoz won Burgos en ik won het WK tijdrijden. En de rest doet het ook goed. Vlasov is klaar, Almeida is dat altijd, net als Ayuso. En ook Ineos zal er staan." "Maar door de hitte en het lastige parcours zullen sommigen er ook tussenuit vallen."

clock 15:39 15 uur 39. Dat ik bescheiden blijf als ik enkel over het podium praat? Neen, er kan zoveel gebeuren. Kijk maar naar de Giro. Vorig jaar ging ik voor de top 10 en won ik. Nu ga ik voor de top 3 en dat is fair. Ik kan moeilijk zeggen dat ik zal winnen. Een slechte dag, een val of ziekte is snel gebeurd. Daarom houd ik het op ritzeges en het podium. 4 ritzeges en 12e in het klassement is nog steeds een goeie Vuelta. Remco Evenepoel (Soudal-Quick Step). Dat ik bescheiden blijf als ik enkel over het podium praat? Neen, er kan zoveel gebeuren. Kijk maar naar de Giro. Vorig jaar ging ik voor de top 10 en won ik. Nu ga ik voor de top 3 en dat is fair. Ik kan moeilijk zeggen dat ik zal winnen. Een slechte dag, een val of ziekte is snel gebeurd. Daarom houd ik het op ritzeges en het podium. 4 ritzeges en 12e in het klassement is nog steeds een goeie Vuelta. Remco Evenepoel (Soudal-Quick Step)

clock 15:38 15 uur 38. Remco Evenepoel had vanochtend al mediaverplichtingen.

clock 15:36 15 uur 36. De kersverse wereldkampioen heeft veel getraind op zijn tijdritfiets. Zal dat zijn klimmersbenen beïnvloeden? "Een beetje wellicht", geeft een ontspannen Evenepoel toe. "De tijdrit in Schotland was vrij vlak. Je zoekt dan naar het ideale gewicht en de beste voorbereiding." "Maar het was een lange tijdrit van een uur en dat overlapt wel een beetje met cols zoals de Tourmalet qua duur van de inspanning." "De laatste 10 dagen moest ik nog wat gewicht kwijtspelen, maar dat is goed gelukt." . De kersverse wereldkampioen heeft veel getraind op zijn tijdritfiets. Zal dat zijn klimmersbenen beïnvloeden? "Een beetje wellicht", geeft een ontspannen Evenepoel toe. "De tijdrit in Schotland was vrij vlak. Je zoekt dan naar het ideale gewicht en de beste voorbereiding." "Maar het was een lange tijdrit van een uur en dat overlapt wel een beetje met cols zoals de Tourmalet qua duur van de inspanning." "De laatste 10 dagen moest ik nog wat gewicht kwijtspelen, maar dat is goed gelukt."

clock 15:34 15 uur 34. In de Vuelta wachten loeisteile kanjers zoals de Angliru. Heeft Evenepoel nog op dergelijke pentes getraind? "Ik heb de col verkend. Ik heb die afgewerkt met de racesnelheid. Ik weet wat me te wachten staat." "Vorig jaar had ik niets verkend en dat was wat nadelig. Nu heb ik de belangrijkste ritten gezien en dat is een voordeel." "De Angliru is erg zwaar, maar er zijn meerdere ritten en zware beklimmingen. Het is goed dat ik die ritten al eens gezien heb." . In de Vuelta wachten loeisteile kanjers zoals de Angliru. Heeft Evenepoel nog op dergelijke pentes getraind? "Ik heb de col verkend. Ik heb die afgewerkt met de racesnelheid. Ik weet wat me te wachten staat." "Vorig jaar had ik niets verkend en dat was wat nadelig. Nu heb ik de belangrijkste ritten gezien en dat is een voordeel." "De Angliru is erg zwaar, maar er zijn meerdere ritten en zware beklimmingen. Het is goed dat ik die ritten al eens gezien heb."

clock 15:33 15 uur 33. Wat zijn de verwachtingen van Evenepoel voor deze Vuelta? Zo luidt de eerste vraag. "Geen covid krijgen", antwoordt hij laconiek. "Neen, een rit winnen, er staan voor het klassement en nieuwe dingen leren. Ritzeges en het podium zijn het grote doel." . Wat zijn de verwachtingen van Evenepoel voor deze Vuelta? Zo luidt de eerste vraag. "Geen covid krijgen", antwoordt hij laconiek. "Neen, een rit winnen, er staan voor het klassement en nieuwe dingen leren. Ritzeges en het podium zijn het grote doel."

clock 15:24 Concurrent Geraint Thomas trainde gisteren al een dagje in de Catalaanse hitte. De Brit, 2e in de Giro, heeft zijn persbabbel net achter de rug. Thomas gaf er aan dat hij volgend jaar graag weer naar de Tour wil. In welke rol dat dan zal zijn, is nog niet duidelijk. . 15 uur 24. Concurrent Geraint Thomas trainde gisteren al een dagje in de Catalaanse hitte. De Brit, 2e in de Giro, heeft zijn persbabbel net achter de rug. Thomas gaf er aan dat hij volgend jaar graag weer naar de Tour wil. In welke rol dat dan zal zijn, is nog niet duidelijk.

clock 14:41 14 uur 41. De ploegentijdrit in Barcelona telt meer dan 15 haakse bochten.

clock 14:37 14 uur 37. Remco Evenepoel praat vandaag over de Vuelta die zaterdag van start gaat in Barcelona. In Catalonië zomert het nog volop bij 34 graden, maar de voorspellingen voor dit weekend zijn minder gunstig. Er hangt regen en onweer in de lucht, zeker tijdens de avondlijke ploegentijdrit. Die wordt tussen 19 u en 21 u gereden. Ook zondag kampeert het peloton nog in en rond Barcelona met finish op Montjuïc. Ook dan zullen de renners wellicht begeleid worden door enkele stevige douches. . Remco Evenepoel praat vandaag over de Vuelta die zaterdag van start gaat in Barcelona. In Catalonië zomert het nog volop bij 34 graden, maar de voorspellingen voor dit weekend zijn minder gunstig. Er hangt regen en onweer in de lucht, zeker tijdens de avondlijke ploegentijdrit. Die wordt tussen 19 u en 21 u gereden. Ook zondag kampeert het peloton nog in en rond Barcelona met finish op Montjuïc. Ook dan zullen de renners wellicht begeleid worden door enkele stevige douches.

clock 13:59 13 uur 59. Vuelta Achter de schermen met Remco Evenepoel, die zich amuseert bij het mediateam van de Vuelta