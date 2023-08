Hein Vanhaezebrouck roept zijn leiders op: "Ze moeten veel scherper starten"

Hein Vanhaezebrouck had ook oog voor de tegenstander. STVV kreeg lof voor zijn goeie voetbal, dat deels door de zwakke start van Gent resulteerde in een snelle 0-2-voorsprong na nog geen kwartier. "STVV had vorige week ook kunnen winnen tegen Anderlecht en dan hadden ze samen met ons op kop kunnen staan." "Bij de rust heb ik mijn groep gezegd dat STVV meer drive én ook meer kwaliteit toonde", legde de coach van KAA Gent de vinger op de wonde. "Wat STVV liet zien, was bij momenten heerlijk. Ik heb zelfs 2 keer geapplaudisseerd voor een van hun verdedigers die een geweldige actie onder druk maakte." Zijn eigen team serveerde maar slappe kost voor de pauze. "Eigenlijk zag je hier al donderdag iets van", zocht Vanhaezebrouck naar een uitleg. Na 6 zeges op een rij in België en Europa verloor het toen in Polen een eerste keer dit seizoen. "De heenmatch tegen Stettin hadden we met 5-0 gewonnen, nu stonden er wat andere jongens. Maar die willen zich ook bewijzen. Als je ziet hoe slap we toen daar gestart zijn, was STVV een herhaling daarvan."

"Het ergste is dat het gebeurt met je ervaren spelers, die weten wat het is om op dit niveau te spelen."



"We hebben gewoon gespeeld als "pseudoleiders", zo noem ik dat. Net zoals je pseudovedetten hebt, maar die heb ik gelukkig niet. Het zijn mannen die denken "Bwah, we staan op kop, dus we gaan iedereen wegtikken."



"Ze waren totaal niet scherp. Bij de rust keek ik naar mijn ervaren mannen. Bij de eerste goal was er geen druk op de bal. Bij de tweede goal, bij een set piece (spelhervatting, red), liepen we al weg uit onze zone. Dat zijn zaken die niet kunnen gebeuren."



"Als dat gebeurt met een 18-jarige, kan je nog zeggen dat hij het nog niet weet. Maar het waren geen 18-jarigen. Onze hele wedstrijd was gewoon veel te slap."



"Dit is geen ploeg om op die manier aan de kop te spelen. Als je aan de kop speelt, ga je door het vuur voor elkaar in moeilijke momenten en blijf je knokken."



"Het enige positieve is dat we na de waterbreak gereageerd hebben, dat we de aansluitingstreffer maakten voor de rust en in de tweede helft nog voldoende kansen hadden om misschien nog te winnen."



"Maar ik kan leven met het gelijkspel, want het zou zonde zijn voor STVV om na zo'n partij hier nog te verliezen."