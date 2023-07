Ploegleider Roodhooft over haantjesgedrag Philipsen: "Dat moet eruit, maar analyses waren populistisch"

"Tijdens de wedstrijd hadden we het niet goed meegekregen, omdat de ontvangst op dat moment niet supergoed was en de actie ook wat bedekt was door het bladerendek. We hebben er niet te veel aandacht aan besteed, om eerlijk te zijn."

Van "Intimidatie van Philipsen" tot "Niet nodig en ook niet sportief". De move van Jasper Philipsen , waarbij hij vluchter Pascal Eenkhoorn ostentatief de levieten las, ging gisteren uiteraard gretig over de tongen bij de analyses van de Tourrit. Een dag later geeft ook Philipsens ploegleider Christophe Roodhooft zijn kijk op de zaak. Een andere kijk.

Het akkefietje met Philipsen en Eenkhoorn

Wordt Philipsen geviseerd? "Absoluut!"

Christophe Roodhooft wil de actie van zijn eigen renner wel niet goedspreken. "Dat gedrag van Jasper hoeft niet, dat moet ook verdwijnen. Niemand wordt daar beter van, hijzelf ook niet."

"Maar ze moeten ook niet overdrijven, vind ik. Is het stress? Jeugdigheid? Dat zal wel. Zeker niet omdat we op weg zijn naar iets beters, naar iets veiligers."

"Kijk naar de beelden van een Mark Renshaw in de Tour van 2011. Dan komen we van ver, als je ziet waar we nu óók al over reclameren. We moeten vooral het juiste proberen te doen, maar het ook op een juiste manier beoordelen."

Roodhooft vindt wel dat de groene trui te veel geviseerd wordt. "Absoluut. We zagen dat Mathieu van der Poel gedeclasseerd werd in Nogaro, maar ik heb de dagen nadien veel straffere dingen gezien. Alleen was dat niet voor de ritzege en heetten die renners niet Van der Poel. En dus werd het getolereerd."