Sporza Tour zoekt verklaring voor haantjesgedrag van Jasper Philipsen: "Stress, druk en het gevoel de controle te verliezen"

“De vluchters hebben nooit 3 of 4 minuten gekregen. Dat is misschien wel het meest bijzondere aan het feit dat het gelukt is.”

“Dat was heel slim gezien van Lotto-Dstny”, vindt Serge Pauwels. “In de laatste week van de Tour zijn er ook mogelijkheden om zoiets te proberen, omdat het hele peloton moe is. Ze durfden de ontsnapping ook niet meer dan een minuut te geven, wat op zich al straf is.”

De sprong van Pascal Eenkhoorn paste in het plan van Lotto-Dstny: iemand meesturen in de aanval en dan een ploegmaat diep in de finale de sprong naar voren laten maken.

"Maar bijna het mooiste van de dag was de tegenaanval in het laatste deel van de etappe van een ploegmaat van iemand die mee vooraan zit. Iets wat we zelden of nooit zien.”

"Dit was er eentje om in te kaderen, vooral door de manier waarop. Je had twee hardrijders met Victor Campenaerts en Kasper Asgreen en daar dan nog eens een Noor (Jonas Abrahamsen) bij."

"Het was niet nodig en ook niet sportief van Philipsen"

Pascal Eenkhoorn moest een paar keer proberen om weg te raken uit het peloton. Bij één van zijn pogingen werd hij nogal brutaal teruggefloten door Jasper Philipsen. Die verklaarde achteraf dat zijn actie zeker niet arrogant bedoeld was.

“Dat was het eigenlijk wel”, vindt Christophe Vandegoor. “Het was haantjesgedrag, dat op dat moment niet hoefde. Je staat riant aan de leiding in het puntenklassement en je weet dat de kans groot is dat je gaat sprinten… Dit was intimidatie, in de weg rijden. Waarom? Dat hoeft toch niet.”

Ook Serge Pauwels begreep het manoeuvre van Philipsen niet. “Ik denk dat het een kwestie was van stress en druk. Ze hadden het gevoel dat ze de controle verloren. Het was een perfect scenario met die drie renners op kop van bij de start van de etappe. Als Eenkhoorn niet tot bij de drie koplopers geraakt was, dan hadden die wellicht geen kans gehad.”

“Maar het was niet nodig. Het was ook niet heel sportief. Het heeft er wel voor gezorgd dat Eenkhoorn gedecideerd was in die aanval. Hij zal wellicht gezegd hebben: over my dead body. Door die verse kracht die er bijkwam, is de ontsnapping tot een goed einde gekomen.”

“Ik vind dat Philipsen het wel heel goed heeft aangepakt in zijn interview na de finish. Hij heeft zich meteen verontschuldigd, dat was verstandig. Zo is dat akkefietje een stille dood kunnen sterven."



"Het zijn wel zaken die vermeden moeten worden. De ploegleiding zal hem daar wel kort over aanspreken. Hij weet ook zelf wel dat hij het niet had hoeven te doen.”