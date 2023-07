Hoopgevend nieuws over Edwin van der Sar na hersenbloeding: "Buiten levensgevaar en aanspreekbaar"

De 52-jarige Edwin van der Sar ligt nog altijd op de afdeling Intensieve Verzorging van het ziekenhuis in Split. De gewezen doelman van onder meer Ajax en Manchester United werd vorige week in Kroatië getroffen door een hersenbloeding.

Van der Sars vrouw laat via Ajax weten dat de situatie van haar echtgenoot stabiel is. "Edwin is niet in levensgevaar. Iedere dag dat we hem bezoeken, is hij aanspreekbaar", klinkt het. "We moeten geduldig afwachten hoe de situatie zich voort zal ontwikkelen."

Van der Sar was de voorbije jaren Algemeen Directeur bij Ajax. Eind mei nam hij ontslag uit die functie. De voormalige keeper gaf toen aan "op te zijn" na een minder seizoen, waarin Ajax veel kritiek kreeg. De Amsterdammers werden 3e in de Eredivisie.