Braziliaans toptalent Vitor Roque (18) komt volgend jaar voor 30 miljoen naar Barcelona

Wat al enkele weken in de lucht hing is nu ook officieel: Barcelona wint de strijd om Vitor Roque. Dat ze in Spanje geloven in de youngster is duidelijk: ze betalen 30 miljoen euro voor Roque, een bedrag dat door allerlei bonussen de komende jaren nog zou kunnen verdubbelen.

Vitor Roque blijft eerst nog een seizoen bij zijn huidige club Athletico Paranaense, waar hij dit seizoen goed was voor 15 doelpunten en 6 assists in 30 wedstrijden.

In het begin van het jaar werd hij topschutter van de Copa America U20, die ook gewonnen werd met Brazilië. Deze prestaties leidden tot een eerste cap in het A-elftal in een vriendschappelijke wedstrijd tegen Marokko in maart.

Roque zette zijn handtekening onder een contract tot 2031. In dit contract staat overigens ook een afkoopclausule van 500 miljoen euro, een extra teken dat Barcelona veel vertrouwen heeft in het talent.

Zij hopen hiermee Real Madrid achterna te gaan, dat in het verleden succes boekte met talenten weg te kopen uit Brazilië zoals Vinicius Jr. en Rodrygo.