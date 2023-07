Soudal-Quick Step met kopman én sprinter naar Vuelta? "Remco had er geen probleem mee dat Tim Merlier meegaat"

"Voor zijn rivalen is het ook bergop. Vorig jaar nam hij het op tegen de top 10 van de Giro. Als hij op topniveau is, moet Remco voor niet veel mensen onderdoen bergop", aldus Lefevere.

Het parcours lijkt net iets minder op het lijf van de Belgische kampioen geschreven dan vorig jaar. "Het parcours is lastiger, maar we focussen niet alleen op tijdritten in een grote ronde."

"Op hoogtestage vroegen we ons dan af: wat gaan we doen? De Ronde van Polen, eendagskoersen... Remco rijdt duidelijk liever een grote ronde. Hij zag de Vuelta zitten, het team ook, dus gaan we ervoor."

De kogel is door de kerk: Remco Evenepoel staat eind augustus dan toch aan de start van de Vuelta. De wereldkampioen doet een gooi naar een tweede titel op een rij in Spanje.

Het parcours is lastiger, maar we focussen niet alleen op tijdritten in een grote ronde.

"Klassementsrenners moeten hoe dan ook vooraan zitten in de laatste 3 kilometer van een koers. Je moet het dan ook niet moeilijker maken dan het is."

"Remco had er geen probleem mee dat Tim meegaat", bevestigt Lefevere. "Hij beseft ook dat Tim hem kan helpen en omgekeerd zal de ploeg ook Tim helpen in de finale van een sprintetappe."

Eindzege? "Laat ons zeggen dat hij voor het podium gaat"

Met welke verwachtingen kan Evenepoel naar de Vuelta afzakken? De wereldkampioen gaf zelf al aan dat hij alleen naar Spanje trekt "voor het podium en ritzeges".

"Gelukkig heeft Remco graag druk. Hij is een winnaar", aldus Lefevere. "De eindzege? Laat ons zeggen dat hij meedoet voor het podium."

Welke kompanen Evenepoel meekrijgt in Spanje, is nog niet helemaal duidelijk. Ilan Van Wilder rijdt alvast de Ronde van Polen. "We zijn bezig met de selectie. Er staan een tiental namen op papier."

"We weten na de Giro dat we 10 of 11 renners klaar moeten hebben. We gaan proberen om de renners die er vorig jaar bij waren, opnieuw in te zetten."