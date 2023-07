Tim Brys en zijn olympische missie: "Goed teken dat ik me kan mengen met de wereldtop"

Brys leert nog elke dag bij als soloroeier. "We kunnen nog progressie maken in de krachtzaal", weet hij.

"Die prestatie schat ik zeker niet minder in dan mijn 4e plaats in Varese", reageert Brys. "Omdat in Luzern zowat de hele wereldtop aanwezig was."

Onder de ervaren coach en voormalig olympiër Dirk Crois maakt de 30-jarige roeier snel vordering. Vorige maand werd hij 4e in de Wereldbekermanche in Varese (Ita), op de Rotsee van Luzern (Zwi) roeide Brys zondag naar een 8e plaats.

"Top 9 op het WK is ons doel"

In september staat in Belgrado het WK op het programma. Met een plaats in de top 9 plaatst Tim Brys zich voor de Olympische Spelen van Tokio.

"Een man steekt erbovenuit", gaat Brys voort. "De Duitser en regerend wereldkampioen Oliver Zeidler."

"Die top 9 wordt ons doel. Er komen heel wat skiffeurs in aanmerking. Het is een goed teken dat ik me kan mengen met de wereldtop."

"Hij is de sterkste. Ik ben momenteel top 8 waard. Waar ik over een jaar sta, kan ik nog niet zeggen."

Over een jaar vinden de Olympische Spelen plaats. Als Brys zich plaatst voor Parijs 2024 treedt hij in de voetsporen van Tim Maeyens en Hannes Obreno.

Zij roeiden allebei naar de 4e plaats op de Olympische Spelen: Maeyens in 2008 in Peking, Obreno in 2016 in Rio de Janeiro.