Monaco heeft met Adi Hütter opvolger voor Philippe Clement beet

Philippe Clement moest op het einde van het seizoen opkrassen, nadat AS Monaco met een 6e plek naast Europees voetbal had gegrepen. Het was een van de laagste drie eindklasseringen van Monaco in de laatste 10 jaar.

Na een lange zoektocht heeft Monaco nu Adi Hütter aangesteld als opvolger. De Oostenrijker had laatst Borussia Mönchengladbach onder zijn hoede (2021/22) en bracht een groot deel van zijn trainerscarrière door in Oostenrijk (Red Bull Salzburg) en Duitsland (Eintracht Frankfurt). Hij stond ook aan het roer van het Zwitserse Young Boys.