AS Monaco zet coach Philippe Clement op de keien na mislopen van Europees voetbal

"De sportieve dynamiek aan het einde van het seizoen, dat eindigde met een eindklassering onder de verwachtingen, gaf aan dat een verandering noodzakelijk was geworden", legt de club uit in een communiqué.

Het teken voor het Monegaskisch bestuur om in te grijpen. Clement wordt na anderhalf seizoen bedankt voor bewezen diensten. Vorig seizoen herleefde Monaco onder Clement en eindigde de club nog 3e in Frankrijk.

Clement had nochtans een lange tijd uitzicht op Europees voetbal, maar een belabberd seizoenseinde met 1 op 12 deed "Les Rouges et Blancs" nog met lege handen eindigen op een zesde plaats.

Daags na de 1-2-thuisnederlaag tegen Toulouse is het doek gevallen voor Clement in Monaco. Onze landgenoot greep door die nederlaag in extremis nog naast een Europees ticket in de Ligue 1.

"Het was een moeilijke beslissing, aangezien Philippe alles heeft gegeven en zich altijd professioneel heeft gedragen. Namens de club wil ik hem bedanken voor al zijn inspanningen", voegt sportief directeur Paul Mitchell toe.



"AS Monaco geeft zichzelf de tijd om na te denken over wie volgend seizoen het eerste elftal onder zijn hoede zal nemen", luidt het.



Clement streek in januari 2022 neer in Monaco. Daarvoor was hij driemaal op een rij kampioen van België geworden. In 2019 met Racing Genk, in 2020 en 2021 met Club Brugge.