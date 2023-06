Geen Europees voetbal voor Philippe Clement en Monaco na nederlaag op slotspeeldag tegen Toulouse

Het kan verkeren.

Enkele maanden geleden was Monaco nog volop in de running voor Champions League-voetbal, nu blijven de Monegasken met lege handen achter.



Op de slotspeeldag in Frankrijk moest Philippe Clement thuis absoluut winnen van Toulouse om zich van Europees voetbal te verzekeren.



Toch verliep dat plannetje licht anders. De thuisploeg beet zijn tanden stuk op een stug Toulouse, waarna Aboukhlal de bezoekers in de 70e minuut plots op voorsprong bracht.



Wissam Ben Yedder zorgde snel voor de gelijkmaker, maar in het absolute slot zorgde Healey nog voor de absolute doodsteek met de 1-2.



Monaco grijpt zo dus naast Europees voetbal. De toekomst van Philippe Clement bij zijn club lijkt aan een zijden draadje te hangen.