Hopelijk zijn de Cats een inspiratie: Belgische beloften moeten nú oogsten in alles-of-niets-match

Onvervulde hoofdbelofte

Aan hem om zijn spelersgroep eindelijk eens 90 minuten op scherp te krijgen. Want dan is Portugal - niet de meest straffe generatie - zeker te pakken.

"Wij zijn de ploeg die nog alles in handen heeft, dat is bij de anderen niet zo", beseft bondscoach Jacky Mathijssen.

Charles De Ketelaere kreeg een lange lofzang van zijn trainer, ook Loïs Openda kreeg regelmatig een vaderlijke aai over de bol.



Tot dusver vertaalde het zich nog niet in goals of assists bij het duo.

"Al worden mijn spelers daar nooit op afgerekend", onderstreepte de bondscoach vorige week.

Maar tegen Portugal kan het wel nodig zijn om de Duivels in leven te houden, want anders is het avontuur in Georgië na anderhalve week voorbij.

Zonder dat het hoofddoel - "na 16 jaar nog eens een match winnen op het EK", aldus Mathijssen - is vervuld.

Dat zou een grote ontgoocheling zijn, toch?

Aan de beloften om straks killer te zijn op de cruciale momenten.

Zou het geholpen hebben dat ze zondag samen naar de EK-finale van de Cats keken?