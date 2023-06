De Ketelaere zet "team boven goals" én krijgt prikkelende lofzang van coach: "Zijn ketchupfles zal leeglopen"

Zou Charles De Ketelaere spreken in Georgië of niet?



Die vraag leefde al een hele week bij de aanwezige journalisten. Donderdagavond kwam het antwood: ja - op het officiële persmoment voor de tweede groepsmatch tegen Georgië. Máár met de onuitgesproken boodschap dat het over de U21 moest gaan, niet over Milan. Aan de zijde van Jacky Mathijssen - hij zou vaak het woord overnemen - schoof De Ketelaere aan. Hoe ervaarde het toptalent de voorbije week, waar hij - bij afwezigheid van Aster Vranckx - aanvoerder van de Belgische beloften was op een EK? "Als een eer", aldus CDK. "Het was ook leuk om te mogen doen. Maar als Aster straks terug in de ploeg staat, wordt hij denk ik weer kapitein. Ook het grootste deel van de kwalificatie was Aster aanvoerder - dan vind ik dat maar normaal." Vraag twee: apprecieerde De Ketelaere de lovende tweet van zijn Milan-ploegmaat Rafael Leao? "Het was uiteindelijk geen goal, dus maakte het op zich niet uit. Ik blijf ook niet te lang stilstaan bij sociale media en kijk er niet echt naar. Het was gewoon leuk om zo'n goed moment te hebben in de match."

De ketchupfles

Over het lange uitblijven van een goal of assist lijkt De Ketelaere 's nachts trouwens niet wakker te liggen. Maar een doelpunt zou de Bruggeling misschien wel verlossen. Gelooft hij in de theorie van de ketchupfles, dat het er na de eerste kwak ineens allemaal uitkomt? De Ketelaere grijnsde eens: "Dat kan wel kloppen. Al is het niet omdat je één keer raak schiet dat je plots aan de lopende band gaat scoren. In een flow gaat het gewoon iets makkelijker." Maar de draaischijf benadrukte wel dat hij tijdens dit toernooi niet geforceerd zal zoeken naar een treffer. "Want ik speel teamgericht. Ik wil de ploeg graag helpen met een goal of assist, maar ook zonder ben ik blij als we winnen en ik kwaliteit lever. Ik probeer gewoon het team te helpen."

Charles toonde zich de voorbije weken een leider op én naast het veld. Jacky Mathijssen