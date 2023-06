Drama voor Belgische beloften: zure penaltyfout Debast in slotminuten kost Duivels kwalificatie

Net zoals in de vorige matchen vervulde Maarten Vandevoordt opnieuw een positieve hoofdrol bij de grillige Belgen.

Balikwisha bood Openda na Portugees geklungel namelijk een niet te missen kans aan. Zo eentje die hij in het shirt van Lens met de ogen dicht zelfs zou maken. Alleen: voor een bijna-leeg doel trof de spits nu de paal, ook zijn rebound miste scherpte.

Na 2 minuten was het al duidelijk dat het geen match zoals een andere zou worden.

Een thriller in de tweede helft kondigde zich aan.

Het enige gejuich voor rust kwam er door goals in de andere groepsmatch.

Peperdure rekening

Blijkbaar beseften ook de Belgen dat.



Want hoe verklaar je anders dat ze zo flauw begonnen aan de 45 minuten die zouden beslissen over kwalificatie of niet.

De Duivels kregen een eerste flinke waarschuwing bij een nieuwe waarschuwing van Silva - dit keer zonder erg. Alleen viel een voorzet van de ex-smaakmaker van Anderlecht wat later voor de voeten van Neves, die onhoudbaar voorbij Vandevoordt volleerde.



Was dit dan het nekschot voor de Belgen, die zich het hele toernooi toch niet bijzonder mentaal weerbaar toonden?

Gelukkig bleek dat vermoeden onterecht.



Vier minuten na zijn invalbeurt knikte Vertessen een afgemeten voorzet van Openda in doel. Een gelijkmaker die alles weer veranderde, want plots was België weer virtueel gekwalificeerd.