Revelatie Alec Segaert wil na sterk BK ook schitteren in Glasgow: "WK is zijn grote doel"

"Hij is ook gepasseerd aan het college waar hij studeerde en in de laatste ronde was zelfs de hele fanclub van Yves Lampaert voor Alec aan het supporteren. Heel leuk voor hem."

En dat hij die prestatie uitgerekend in zijn thuisstreek kon leveren, maakt het alleen maar mooier. "Langs het hele parcours was volk voor hem aan het roepen", vertelt zijn broer.

Segaert had in de sprint niet genoeg meer over om Evenepoel te kloppen.

Vorige maand won Segaert ook al de openingstijdrit in de Giro voor beloften, waardoor hij enkele dagen in het roze mocht rijden.

En Segaert bewijst nu ook gewoon dat hij echt bij de profs hoort. Dat wil hij volgend voorjaar laten zien.

"Alec is echt een renner voor rittenkoersen zonder hooggebergte of voor de kasseikoersen in Vlaanderen", zegt Loïc. "Hij wil zich in de toekomst ontwikkelen als Vlaamse renner."

Volgens Loïc kan Alec lang en hard fietsen en kan hij zelfs in het middengebergte lang meegaan. De vergelijking met een andere renner uit het peloton is dan ook niet ver weg.

"Ik vergelijk mezelf met Stefan Küng", zei Segaert ooit in Vive le Vélo. Net als de Zwitser heeft Segaert een enorme motor.

Dat mag de jonge Belg volgende maand bewijzen in Glasgow. "Want het WK tijdrijden is zijn grote doel", besluit Loïc.