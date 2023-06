Alec Segaert beleeft droom met dubbel BK-zilver: "Maak nog klein foutje door in te houden tijdens sprint"

"Tot vanmorgen was mijn langste wedstrijd 205 kilometer. Vandaag kwam daar nog eens 30 kilometer bovenop. Dan kan het ook snel bergaf gaan in het slot, maar ik voelde me nog goed. Alleen in de sprint was het nét iets te weinig."

Op vier dagen tijd twee zilveren plakken rijker. Dat bij zijn eerste deelname op het BK bij de elite. "Dat had ik op voorhand nooit durven dromen", is Alec Segaert eerlijk.

Het wedstrijdplan van Segaert was duidelijk: volg het wiel van Remco Evenepoel.

"In dat groepje keken we naar elkaar om te zien wie er nog wat zou proberen. Dan is Remco natuurlijk de uitgelezen man. Als hij vertrekt, moet je meteen meespringen. Anders is hij weg."

"Vanuit de ploegwagen kreeg ik mee dat ik het spelletje moest spelen", zegt hij over zijn weinige beurten op kop. "Er zaten nog jongens van de ploeg achter ons, dus had ik wel een excuus om niet over te nemen. Als ik ooit een excuus mag gebruiken, is het vandaag wel."

"Het was de enige kans die ik had: zo veel mogelijk Remco af te matten. Na zo een lange rit verlies je zelf wat explosiviteit en is het moeilijk om nog wat tegen de wereldkampioen te kunnen doen. Ik maak misschien een klein foutje door even in te houden, daar kan ik uit leren."

Een foutje dat zijn entourage de student burgerlijk ingenieur wel zal kunnen vergeven.