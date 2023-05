Bij 3 van de 4 halvefinalisten is de topverdiener een Belg: dit zijn de salarissen in de Champions League

KDB boven Haaland

Kwaliteit mag iets kosten.

Kevin De Bruyne heeft het hoogste jaarsalaris bij Manchester City. In april 2021 ondertekende de Rode Duivel een nieuwe overeenkomst bij de Engelse landskampioen die hem, volgens The Guardian, minstens 23 miljoen euro per jaar opleverde. De som zou per seizoen ook verhogen.

Dat is meer dan de 22 miljoen van topschutter Erling Haaland, die naar verluidt wel hogere bonussen zou hebben.