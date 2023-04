Tadej Pogacar kijkt uit naar Luiks duel met Remco Evenepoel: "Hij is zeker goed in vorm"

Zonder Mathieu van der Poel en Wout van Aert viel de concurrentie voor Tadej Pogacar in de Amstel Gold Race magertjes uit.

Dat de Sloveen op het podium op de hoogste trede stond, was dan ook geenszins een verrassing.

Of hij zondag in Luik-Bastenaken-Luik een kers op zijn slagroomtaart plaatst, is minder zeker.

Waarom? Remco Evenepoel, vorig jaar winnaar, verlaat Tenerife om aan de vooravond van de Giro zijn regenboogtrui en rugnummer 1 alle eer aan te doen.