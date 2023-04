Jago Geerts moet tevreden zijn met de 5e plaats in Zwitserland: "Na een hele rare crash"

Liam Everts (KTM) was goed voor de zevende plaats in de GP. Lucas Coenen (Husqvarna) moest tevreden zijn met de 12e plaats.

Tot hij over zijn stuur sloeg en de ene concurrent na de andere voorbij zag razen. Geerts finishte pas als 7e in reeks 1.

Aanvankelijk leek er geen vuiltje aan de lucht voor Jago Geerts op de omloop in Frauenfeld. De WK-leider schoot prima uit het startblok in de eerste reeks.

Jago Geerts: "Er gebeurde iets raars"

Jago Geerts heeft niet zijn beste grand prix gereden. Dat weet hij zelf ook.

"In de eerste reeks gebeurde er iets raars. Ik lag de hele wedstrijd op kop en koos elke ronde voor hetzelfde spoor. Toch sloeg ik plots voorover", vertelt Geerts.

"Een rare crash. Met een kromme motor slaagde ik er toch nog in om als 7e te finishen."

De valpartij hakte er in bij Geerts. "In de tweede manche voelde ik me niet zo goed", zegt hij. "Ik had last van mijn val en beschikte niet over de nodige energie."

"Een mindere dag dus, maar wel een met de nodige WK-punten", besluit hij.