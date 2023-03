Patrick Lefevere: "Ik weiger te geloven dat 'die gelen' beter zijn dan wij"

Nog maar 3 jaar geleden reed Julian Alaphilippe met Wout van Aert en Mathieu van der Poel richting Oudenaarde, toen hij op een motor botste en het licht uitging.



Het leek toen slechts een kwestie van tijd voor de Fransman ooit wél eens zou kunnen oogsten in de Ronde van Vlaanderen. Maar anno 2023 speelt Alaphilippe niet meer dan een rol als outsider.

"Ik zal klaar zijn om te vechten en het beste van mezelf te geven. Het is geen verrassing dat wij niet de favoriet zijn, maar dit wil niet zeggen dat we geen ambities hebben."

"Ik heb er vertrouwen in dat we een heel mooie koers kunnen rijden. We moeten de wedstrijd niet van bij het begin controleren, daardoor kunnen we later in de koers misschien meer aanwezig zijn. We laten de schouders in ieder geval niet hangen."