Racing Genk woest na selectie Duivels: "Gebrek aan respect én devaluatie Belgische competitie"

"Ontgoocheling. Misnoegd. Een gebrek aan respect." Dimitri de Condé zucht diep aan de telefoon. De sterke man van Racing Genk kan niet begrijpen dat er in de selectie van de Rode Duivels geen plaats was voor één van zijn spelers. Mike Trésor en Bryan Heynen behoren nochtans wekelijks tot de uitblinkers in de Jupiler Pro League. "We hebben altijd alle selecties gerespecteerd", begint De Condé. "Bij Roberto Martinez was er sprake van het einde van een cyclus, dat accepteerden we. Maar dit? Daar stellen we ons toch grote vragen bij."

Jongens die 500 minuten tellen in de Premier League krijgen de voorkeur op aanvoerders van ploegen die hier bovenaan staan? Dimitri De Condé

In Genk kunnen ze bijvoorbeeld niet begrijpen dat Dennis Praet – geen titularis bij Leicester – de voorkeur krijgt op sterkhouders uit eigen land. "Dit is een devaluatie van de Belgische competitie", verzekert De Condé. "Jongens die 500 minuten tellen in de Premier League krijgen de voorkeur op aanvoerders van ploegen die hier bovenaan staan? Welk signaal geef je dan? Blijkbaar wordt er anders gekeken naar het buitenland." De sterke man van Genk benadrukt overigens dat hij niet alleen over zijn eigen club spreekt. Want in totaal zijn er maar twee spelers (Vertonghen en Debast) uit de Jupiler Pro League opgeroepen. "Nochtans doen onze Belgische ploegen het geweldig in Europa. Dat is dus tegenstrijdig. Toch is het voor onze jongens dubbel zo zuur. Ze staan een volledig seizoen aan de leiding, hebben geweldige statistieken en worden daar niet voor beloond."

Geen info op voorhand

Bovendien stuitte ook de communicatie van de Belgische voetbalbond De Condé tegen de borst. Omdat Genk vanavond tegen Cercle Brugge speelt, was het graag iets vroeger ingelicht geweest over de selectie.



"Zo kon onze trainer al wat inpraten op jongens om een eventuele ontgoocheling weg te nemen", verklaart De Condé. "De federatie antwoordde dat niemand info kreeg voor 12 uur – ik kon dat begrijpen. Alleen hoor ik dan dat andere spelers gisteren wél al ingelicht zijn. Een compleet gebrek aan respect, voor iedereen moeten de regels hetzelfde zijn."

Misschien moeten we nu herbekijken of we wel nog zo open minded moeten zijn. Dimitri De Condé

Door het voorval zullen ze bij Racing Genk hun samenwerking met de voetbalbond in vraag stellen. "De nationale ploegen – waarvan we hofleverancier zijn – mochten altijd komen trainen in onze geweldige accommodatie. Misschien moeten we nu herbekijken of we wel nog zo open minded moeten zijn. Iets meer bepalen wat we zelf gaan doen, want het is blijkbaar toch ieder voor zich."