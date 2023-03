Tedesco geeft uitleg bij alle hete hangijzers van selectie: "Telefoontje naar Witsel was moeilijk"

De opvallendste afwezige in de eerste selectie van Domenico Tedesco: Axel Witsel. Sinds 2008 prominent aanwezig bij de Rode Duivels, onder vorige bondscoach Roberto Martinez steevast de eerste naam op het wedstrijdblad. Maar onder Domenico Tedesco wordt de 34-jarige middenvelder gepasseerd door jong talent. "Al is leeftijd niet het probleem", verklaart hij.

"Axel heeft zo veel gedaan voor het Belgische nationale team, wat voor een moeilijk telefoontje zorgde gisteren. Maar de deur staat nog altijd op een kier. Ik wil nu vooral nieuwe spelers bekijken en zien wat ze kunnen brengen."



"Witsel zit niet in de beste periode, maar in juni kan alles weer veranderen. Hij hoeft niets meer te bewijzen, zijn kwaliteit en mentaliteit ken ik. Ik hoop dat hij niet afzwaait. We zijn eerlijk geweest tegen elkaar, dus ik zou hem graag ter beschikking hebben in de toekomst."

Tedesco over Meunier

Een opvallende aanwezige in de selectie was dan weer Thomas Meunier. "Omdat hij een rechtsachter is. Mocht hij een middenvelder zijn, was de keuze moeilijker. Bij Club en PSG bouwde hij enorm veel ervaring op." "Ik weet ook dat ik op hem kan rekenen. Het is een prof pur sang. Hij heeft bij Dortmund zelf gevraagd om met de B-kern mee te spelen om extra ritme op te doen. Veel spelers zouden daar te trots voor zijn. Een teken van zijn professionalisme."

Tedesco over de spitsen

Dat ook Romelu Lukaku niet veel speelt bij Inter, was voor de bondscoach geen reden om hem niet te selecteren. "Wat ik wel graag zie, is dat hij altijd een impact heeft op de wedstrijd. Zijn vorm is voor ons geen probleem, want hij traint veel en hard. Ik kijk uit naar zijn komst maandag."

Opvallend: als tweede spits koos Tedesco sowieso voor Openda en niet voor Batshuayi, ook zonder die laatste zijn blessure. "Ik vind het zeer jammer dat Batshuayi nu geblesseerd is, maar ik had hem voor zijn blessure al laten weten dat hij er niet bij zou zijn. Ook aan hem heb ik mijn keuze uitgelegd."

"Loïs Openda is dan weer uitstekend bezig. Hij is een ander type dan Lukaku, dus ik wil hem graag bezig zien in het team."

Openda is niet de enige ex-Bruggeling. Ook Charles De Ketelaere is er - ondanks een moeilijke overgangsfase in Milaan - gewoon bij. "Zijn potentieel is ontegensprekelijk groot. Een nieuwe atmosfeer zou hem ook deugd kunnen doen."



Tedesco over het middenveld en Lavia

Er zijn ook heel wat afvallers op het middenveld, waar Tedesco lijkt door te selecteren. Geen Witsel, Vanaken, Tielemans, Dendoncker of Mertens. "Allemaal logische keuzes", volgens de T1.

"Youri Tielemans zou sowieso deel uitmaken van de selectie, mocht hij niet geblesseerd zijn. Met Dries Mertens heb ik een gesprek gehad in Istanboel waarin ik hem vertelde dat er veel concurrentie is." De afwezigheid van routinier Witsel betekent dan weer goed nieuws voor debutant Roméo Lavia. "Hij is hier niet voor het plezier. We willen en moeten winnen tegen Zweden. Ik geloof dat hij er het team bij kan helpen. Bij Southampton is het niet makkelijk voetballen, maar dat doet hij er uitstekend."

Ook geen Hans Vanaken. "Zijn niet-selectie heeft niets te maken met het dipje van Club Brugge."

Tedesco over de Genkies