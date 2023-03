Uw gids voor de Ronde van Catalonië: Giro-repetitie met Evenepoel en Roglic

In ons land bereikt de klassiekerkoorts stilaan een kookpunt, de ronderenners leven zich vanaf maandag tot en met zondag uit in de Ronde van Catalonië. Voor Remco Evenepoel is de zevendaagse in Spanje de laatste meerdaagse test voor de Ronde van Italië. Lees in onze gids alles over het vele klauterwerk en de tegenstand.