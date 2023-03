Jago Geerts begint met dubbele winst in Argentinië aan zijn jacht op de titel in de MX2

Na drie vicewereldtitels op een rij wil Jago Geerts absoluut met een wereldtitel afscheid nemen van de MX2-klasse, voor hij overstapt naar de zwaardere motoren van de MXGP. Amper 4 punten scheelde het vorig jaar met wereldkampioen Tom Vialle, maar die is er niet meer bij. In de eerste reeks in Argentinië was het een andere Fransman, Thibault Benistant, die het meeste weerwerk bood, al zette Geerts hem na 19 rondjes wel op meer dan 14 seconden. In de tweede reeks kwam Benistant er niet aan te pas. Deze keer was het de Noor Kevin Horgmo die probeerde aan te klampen, al werd ook hij aan het einde van de rit op 8 seconden gereden. Liam Everts begon met een 5e plaats in de eerste reeks prima aan zijn seizoen, maar na een val in de tweede reeks moet hij vrede nemen met een voorlopig 9e plaats in het kampioenschap. Geerts leidt met het maximum van de punten.

Fernandez wint in MXGP, Van doninck pas 16e

In de MXGP is er met Ruben Fernandez een nieuwe naam opgestaan. De Spanjaard werd 5e in de eerste reeks en won de tweede reeks. Hierdoor bleef hij in het dagklassement net tweevoudig MXGP-kampioen Jeffrey Herlings en zijn landgenoot Jorge Prado voor.



Brent Van doninck is dit seizoen de enige Belg in de koninginnenklasse van het motorcross, maar hij had een baalweekend. In de eerste reeks eindigde hij in de buik, op de 16e plaats, in de tweede reeks moest hij opgeven.