Om uit te kijken naar het EK indooratletiek: Vidts vs. Thiam, Crestan vs. De Smet, de Tornados, Femke Bol en de Noorse fenomenen

Donderdag beginnen in Istanbul de Europese kampioenschappen indooratletiek. De Belgische selectie bestaat uit 21 individuele atleten en de 4x400 meter-ploeg. Naar welke landgenoten moeten we uitkijken en wie zijn de internationale toppers die zullen schitteren? Onze commentator Kris Meertens zet er 5 in de kijker.

Kan Noor Vidts Nafi Thiam bedreigen?

Kris Meertens is benieuwd of het weer zoals twee jaar geleden goud en zilver wordt voor onze twee Belgen op de 5-kamp.



Kan Noor Vidts het Nafi Thiam moeilijk maken? "Vidts is intussen wereldkampioene indoor en Thiam heeft eigenlijk nog geen referenties sinds ze met haar nieuwe coach Michael Vanderplaetsen werkt", opent Kris Meertens. "Zo vroeg op het seizoen heeft Thiam misschien nog niet haar topvorm te pakken, terwijl Vidts - hoewel ze wat ziek geweest is - altijd vroeg in vorm is. Koffiedik kijken dus", denkt onze commentator. "Zeker met die 800 meter op het eind. Dat is het slechtste nummer van Thiam en het beste van Vidts, dus kan de vijfkamp heel spannend worden."

Nafi Thiam en Noor Vidts.

Welke medaille halen de Tornados?

Een andere klassieker is de 4x400 meter. De Belgian Tornados zijn de wereldkampioenen indoor van 2022 en horen ook in Istanbul tot de favorieten. Kris Meertens: "Het is een beetje afwachten of Dylan Borlée hersteld is na z'n val in Madrid. Zo ja, dan gaan ze zeker voor een medaille." Welk land zal het Belgische kwartet uitdagen? "De Spanjaarden hebben ook al geïmponeerd. Dat worden taaie klanten", weet Meertens. "Maar met Kevin Borlée, Alexander Doom en Julien Wattrin moet een medaille zeker kunnen. Het zal van een fitte Dylan afhangen of het die goud kleurt."

België is wereldkampioen op de 4x400 meter indoor.

Kan een Belg verrassen op de 800 meter?

Als derde verwacht Kris Meertens veel van de jonge Tibo De Smet op de 800 meter: "Tibo staat eerste op de Europese ranglijst, heel straf is dat." De Smet opende zijn seizoen met een nationaal record (1'45"04). Die toptijd omzetten in een medaille wordt niet vanzelfsprekend in een tactische race als de 800 meter. De Smet verloor al enkele keren een 800 meter van Elliot Crestan, de Belg met meer internationale ervaring. Meertens: "Op basis van z'n tijd zou je zeggen: "Finale en medaille voor De Smet." Maar zo simpel is het niet, zeker niet op een indoorpiste. De 800 meter is altijd spectaculair en nu des te meer met die Belgische invalshoek."

Tibo De Smet is Belgisch recordhouder op de 800 meter in zaal (1'45"04).

De Nederlandse koningin van de 400 meter

Internationaal verwacht onze atletiekcommentator uiteraard veel van het fenomeen Femke Bol. "Zij belichaamt de traditie van de Nederlandse topvrouwen als Fanny Blankers-Koen en Daphne Schippers", zegt Kris Meertens vol bewondering. De vraag is volgens Kris niet of ze de 400 meter wint, maar of ze het wereldrecord dat ze pas liep kan aanscherpen. Kan Bol nog harder dan 49"26? "Dat zal afhangen van de snelheid van de piste in Istanbul", weet Meertens. "Ik denk trouwens ook dat ze de 4x400 meter zal winnen met Nederland en misschien wel het Europees record zal verbeteren. Daardoor wordt zij de koningin van dit EK."

"Femke Bol wordt de koningin van het EK."

Loopwonderen uit het Hooge Noorden

Tot slot kijkt Kris Meertens ook uit naar de loopfenomenen uit Noorwegen: Karsten Warholm en Jakob Ingebrigtsen. "Warholm is de expressieve topper die zal schitteren op de 400 meter, want indoor wordt er op die afstand niet over horden gelopen", legt onze atletiekstem uit. "Ingebrigtsen gaat gewoontegetrouw voor de dubbel 1500 en 3000 meter. Op die laatste afstand heeft hij nog geen referentie en zal hij moeten afrekenen met een gevaarlijke Spanjaard. Dat wordt een kijkstuk", belooft Meertens.

Karsten Warholm loopt de 400 meter in Istanbul.

Belgen op donderdag onderdeel/nummer Belg uur/uitslag 800 meter (m) reeksen Eliott Crestan 17 uur reeksen Tibo De Smet 17 uur reeksen Aurèle Vandeputte 17 uur kogelstoten (v) kwalificaties Jolien Boumkwo 18.40 uur 1.500 meter (m) reeksen Ismael Debjani 19.05 uur

Belgen op vrijdag onderdeel/nummer Belg uur/uitslag vijfkamp (v) 60m horden Nafi Thiam 7 uur Noor Vidts 7 uur vijfkamp (v) hoogspringen Nafi Thiam 7.45 uur Noor Vidts 7.45 uur 400 meter (m) reeksen Alexander Doom 7.50 uur reeksen Julien Watrin 7.50 uur 400 meter (v) reeksen Camille Laus 8.40 uur reeksen Helena Ponette 8.40 uur 60 meter (v) reeksen Delphine Nkansa 10.05 uur reeksen Rani Rosius 10.05 uur vijfkamp (v) kogelstoten Nafi Thiam 10.30 uur kogelstoten Noor Vidts 10.30 uur hoogspringen (m) kwalificaties Thomas Carmoy 17.00 uur 60 meter (v) halve finales Delphine Nkansa (o.v.) 17.05 uur halve finales Rani Rosius (o.v.) 17.05 uur vijfkamp (v) verspringen Nafi Thiam 17.10 uur verspringen Noor Vidts 17.10 uur 400 meter (m) halve finales Alexander Doom (o.v.) 17.35 uur halve finales Julien Watrin (o.v.) 17.35 uur 400 meter (v) halve finales Camille Laus (o.v.) 17.55 uur halve finales Helena Ponette (o.v.) 17.55 uur 1.500 meter (m) finale Ismael Debjani (o.v.) 18.40 uur kogelstoten (v) finale Jolien Boumkwo (o.v.) 18.53 uur vijfkamp (v) 800 meter Nafi Thiam 19.05 uur 800 meter Noor Vidts 19.05 uur 60 meter (v) finale Delphine Nkansa (o.v.) 19.45 uur finale Rani Rosius (o.v.) 19.45 uur

Belgen op zaterdag onderdeel/nummer Belg uur/uitslag polsstokspringen (m) kwalificaties Ben Broeders 7.04 uur 3.000 meter (m) reeksen Robin Hendrix 8.00 uur reeksen John Heymans 8.00 uur 60 meter horden (v) reeksen Anne Zagré 8.35 uur 800 meter (m) halve finales Eliott Crestan (o.v.) 17.35 uur halve finales Tibo De Smet (o.v.) 17.35 uur halve finales Aurèle Vandeputte (o.v.) 17.35 uur 400 meter (m) finale Alexander Doom (o.v.) 18.20 uur finale Julien Watrin (o.v.) 18.20 uur 400 meter (v) finale Camille Laus (o.v.) 18.30 uur finale Helena Ponette (o.v.) 18.30 uur