VIDEO: Femke Bol verbetert 41 jaar oud wereldrecord op 400 meter indoor

Nog dit: Jarmila Kratochvilova is nog steeds wereldrecordhoudster op de 800 meter outdoor , dat al sinds 1983 in de tabellen staat. Daarmee heeft de Tsjechische het langst staande wereldrecord in de atletiek in handen.

Bol, die over enkele dagen haar 23e verjaardag viert, dook pas dit seizoen voor het eerst onder de grens van de 50 seconden. Met haar chrono van 49"26 bleef ze vanmiddag concurrente Lieke Klaver (50"34) ruim voor, goed voor haar 4e Nederlandse titel.

41 jaar later is dat record nu van de tabellen gelopen door Feme Bol. De 22-jarige Nederlandse liet op het NK in Apeldoorn 49"26 optekenen en gaf daarmee haar visitekaartje af voor het nakende EK.

Het wereldrecord op de 400 meter indoor stond al 41 jaar op de tabellen. De Tsjechische Jarmila Kratochvilova - niet onbesproken - liet in 1982 49"59 optekenen.

Bol: "Nu is het een zuiver wereldrecord"

Femke Bol straalde na de race. Dat ze het wereldrecord van Kratochvilova van de tabellen gelopen had, deed haar veel. "Ook omdat er nu een wereldrecord is dat zuiver is gelopen", wond de Nederlandse er geen doekjes om.

"Ik kende het record van de lijstjes. Die zie ik wel eens voorbijkomen. Maar ik heb die race nooit bekeken of als voorbeeld gezien, want het was niet op een eerlijke manier gelopen naar mijn mening."

Dat Bol hiertoe in staat was, had ze zelf wel niet verwacht. "Het is niet nét eronder, maar dík eronder", lachte ze.

"Ik wist dat het mogelijk was en ik hoopte ook het te lopen, maar je wilt wel vaker wat en dan lukt het niet. Ik wist ook dat als ik het wereldrecord wilde verbeteren, ik me niet moest focussen op de tijd, maar op het uitvoeren van mijn taken."