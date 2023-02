Jolien Boumkwo scherpt Belgisch record kogelstoten alweer aan, de 18-metergrens is in zicht

In Gent vindt dit weekend het Belgisch kampioenschap in zaal plaats. Jolien Boumkwo was een van de blikvangers, want met een worp van 17,89 meter verbeterde ze voor de derde keer dit seizoen het Belgisch record kogelstoten.

Jolien Boumkwo gooide met 17m89 liefst 63 centimeter verder dan haar vorige nationale record. "Ik ben heel blij", zegt Boumkwo. "Ik had op een Belgisch record gehoopt, maar ik had nooit gedacht dat het zo ver zou gaan. Technisch zat het nochtans niet helemaal juist, maar dat belooft alleen maar voor de toekomst."

Ondanks haar nieuwe record zal Boumkwo zich niet plaatsen voor het EK indoor, in maart in Istanbul. De limiet staat op 18m60, de kwalificaties sluiten vanavond. Maar de 18-metergrens komt nu wel in zicht. Boumkwo: "Ik probeer de lat hoog te leggen, de 18 meter voor ogen te houden en mezelf vooral niet te beperken in mijn denken." "De bedoeling is om die grens komende zomer te overschrijden en het WK in Boedapest te halen."

Crestan klopt De Smet in dé blikvanger

Het BK in Gent moest enkele voorname afzeggers noteren. Noor Vidts, de wereldkampioene op de vijfkamp, moest passen met griep en Michael Obasuyi schreef zich na de opwarming geblesseerd uit voor de 60m horden. Wel van de partij: Eliott Crestan. Crestan was de beste op de 800 meter, hét klapstuk van de namiddag. Crestan hield Tibo De Smet en Aurèle Vandeputte af, die net als hijzelf geplaatst zijn voor het EK in Istanbul. De chrono van Crestan was met 1'49"26 bescheiden, maar het was hem vandaag om de eer en de nationale titel te doen. Tibo De Smet trekt binnenkort met de snelste Europese jaartijd naar het EK in zaal en begon als favoriet aan het BK, maar ook Crestan is medaillekandidaat op het EK en wilde in Gent de puntjes op de i zetten. Dat lukte goed, want hij liep van start tot finish aan de leiding. De Smet volgde in 1'49"65, Vandeputte in 1'50"83. "De supertijd van Tibo eerder dit seizoen heeft mij enorm gemotiveerd", zei Crestan na afloop. "De strijd tussen ons zet alleen maar aan om het nog beter te willen doen. Voor mij was het heel belangrijk om dit BK van hem te winnen. Het bevestigt dat mijn vorm goed is. Op het EK wil ik de finale lopen, en daarin kan alles van een 3e tot een 6e plaats." De Smet sloot zich aan bij de woorden van Crestan. "We zijn in aanloop naar dit BK tegen elkaar opgezet in de pers, en dat is alleen maar goed voor ons. We stuwen elkaar naar een hoger niveau." "Toen Eliott versnelde, zat ik te ver, en ik geraakte er niet meer bij. Op het EK, waar ik minstens de finale wil halen, zal ik meer initiatief moeten nemen in plaats van af te wachten."

Rosius blijft Nkansa voor op de 60 meter

Rani Rosius veroverde de nationale titel op de 60 meter. Ze haalde het in een persoonlijk record van 7"20 (een verbetering met 3 honderdste seconde) voor topfavoriete Delphine Nkansa. Nkansa, die een persoonlijk record heeft van 7"21, had niet haar dagje. Ze moest vrede nemen met 7"28. Rani Rosius wordt met haar 7"20 wordt 12e op de Europese ranking van 2023. Stilaan komt het Belgisch record van Kim Gevaert in zicht, dat sinds 2007 op 7"10 staat. "De titel was voor mij het belangrijkste vandaag", zei Rosius. "Maar ook met de tijd ben ik heel blij. Alles viel een keertje samen. Mijn start was goed en ik kon het ook doortrekken." "Dat Delphine en ik altijd haasje-over doen op de Belgische ranglijst is leuk. Zo stuwen we elkaar vooruit. Het is niet onhaalbaar om op een dag naar dat record van Gevaert te gaan, maar het kan ook zijn dat we op een bepaald moment stagneren." Nkansa kon in elk geval vrede nemen met haar mindere prestatie. "Ik heb deze week voorrang gegeven aan mijn studie Rechten, omdat ik enorm veel achterstand had opgelopen", vertelde ze. "Vandaag was ik moe van al dat studeren. Het verrast me dus niet dat ik hier niet win, maar toch ben ik ontgoocheld. Tegen het EK zal ik wel weer uitgerust zijn. Ik gun het Rani, want ze is superleuk."

Vervaet loopt een snelle 200 meter

Imke Vervaet stelde het Belgisch record op de 200 meter in zaal bij naar 23"26. Het BR op de 200 meter, een discipline die niet op het menu van internationale kampioenschappen staat, stond sinds 2008 op naam van Hanna Mariën met 23"39. Vervaet had een persoonlijk record van 23"41. Daar ging ze vandaag dus ruim onder. "Dit had ik niet verwacht", zegt Vervaet. "Op training draait het goed, maar in wedstrijden was het er dit jaar nog niet uitgekomen. Mijn doel voor dit indoorseizoen was om te tonen dat ik beter ben dan vorig jaar, en dat is nu alsnog gelukt." Op de 400 meter vielen de chrono's tegen, met 52"89 voor Naomi Van den Broeck, 53"01 voor Camille Laus, 53"03 voor Hanne Claes en 53"32 voor Helena Ponette. Voor het EK is 52"20 nodig. Na wat rekenwerk werd de ontgoocheling nog groter, want op basis van hun opgetelde tijden mogen de Cheetahs ook niet als ploeg naar het EK. Individueel is alleen Cynthia Bolingo geplaatst, maar die past door een opspelende hamstring. In het polsstokspringen tot slot was Ben Broeders de beste. Broeders sprong over 5m80, 2 centimeter onder zijn eigen nationale record. Van ambitie gesproken: nadat hij over 5m80 was gegaan, liet Broeders de lat niet 1 of 2, maar meteen 8 centimeter boven zijn nationale record leggen. Hij slaagde echter niet op 5m90 en kwam ook niet echt in de buurt. "Uiteraard had ik graag mooiere sprongen afgeleverd op 5m90, maar ik denk dat ik toch tevreden mag zijn", vertelde Broeders. "Het is al de tweede keer dit seizoen dat ik boven de 5m80 sprong, dus de vorm is goed. Op het EK zou ik graag wél die 5m90 springen. Het niveau ligt heel hoog in Europa, maar mijn doel is toch om met een medaille terug te komen uit Istanbul." Broeders traint sinds deze winter samen met Mondo Duplantis, met diens beide ouders als coaches. "Het loopt goed. Ik denk dat mijn resultaten dat bevestigen. Ik voel dat zij willen bewijzen dat hun successen als trainers niet alleen aan het talent van Mondo te danken zijn." "Ze investeren veel tijd in mij en ik ben daar dankbaar voor. Zelfs als ik in België ben, volgen ze live mijn trainingen via video en krijg ik onmiddellijk feedback."