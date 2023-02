Tibo De Smet is Europese atleet van de maand januari: "BK-titel en EK-finale zijn volgende doelen"

Op 22 januari verbeterde de 23-jarige Tibo De Smet het Belgische record op de 800 meter indoor.

Met een scherpe chrono van 1'45"04 dook hij ruim een seconde onder het vorige Belgische record van Eliott Crestan (1'46"11).

Enkel de Keniaan Noah Kibet (1'44"98) liep dit jaar al sneller dan De Smet. "Ik denk niet dat er nog veel atleten sneller zullen lopen dan ik deze winter. Er komen nu vooral nog kampioenschappen aan en die verlopen meestal tactisch."

Op die kampioenschappen koestert De Smet ook ambities. "Op het BK wil ik volgend weekend de titel pakken op de 800 meter. Ik weet dat ik concurrentie zal krijgen van Crestan, maar dat maakt het BK enkel maar mooier."

Begin maart wil De Smet ook scoren op het EK indoor in Istanbul. "De finale halen is het doel. Dat is mijn grootste afspraak deze winter."