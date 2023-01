Revelatie Tibo De Smet is ambitieus: "Ik wil dat record van Ivo Van Damme"

10 dagen geleden verpulverde De Smet bij een indoormeeting in Luxemburg het Belgisch record van Crestan met meer dan 1 seconde (1'45"04). Daarmee heeft hij zich ook kunnen kwalificeren voor het EK indoor in Istanbul begin maart.

Tibo De Smet mikt hoog. De 23-jarige loper van RC Gent aast op het Belgisch record van Ivo Van Damme. Op de Olympische Spelen van 1976 in Montréal liep hij de 800 meter in 1'43"86.

Ik kon mijn ogen niet geloven. Dit was overweldigend.

"Zo werd het een koud kunstje om met mijn snelheid er op het einde over te gaan."

Tibo De Smet had niet verwacht zo vroeg op het seizoen al zo goed te zijn. Het was de bedoeling om de EK-limiet te lopen, maar het was veel straffer.

Tibo De Smet hier op het EK vorig jaar in München.

"Via het WK naar de Olympische Spelen"

"Het niveau op de 800 meter is ongezien. Nooit heeft ons land zoveel goede lopers gekend."

"Voor Istanbul loop ik nog de IFAM-meeting in Gent. Daarna volgen Metz en het BK, waar ik Elliot Crestan zeker zal tegenkomen. Dat wordt speciaal."

Tibo De Smet begon zijn carrière op de 400 meter. "Echt drummen in de eindfase van zo'n 800 meter heb ik nog niet veel moeten doen", vertelt hij. "Tot nu toe heb ik enkel wedstrijden gelopen met een haas, maar dat zal op het EK wel anders zijn."

Na het EK indoor concentreert De Smet zich op het outdoorseizoen. Hoogtepunt moet het WK in Boedapest worden. En natuurlijk zitten de Spelen in Parijs ook al in zijn achterhoofd.

"Eerst moet ik mij nog kwalificeren voor dat WK, maar ik ga toch voor een halve finale. Dat zou mooi zijn", vindt de zelfzekere De Smet.

"Op het WK hoop ik me ook voor de Olympische Spelen te plaatsen. Dan hoef ik me daar een jaar lang geen zorgen over maken", aldus een ambitieuze De Smet.