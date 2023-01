Tibo De Smet verpulvert Belgisch record 800 meter indoor bij zijn debuut in 2023

Tibo De Smet heeft de voorbije maanden reuzenstappen gezet, in het geval van zijn 800 meter in Luxemburg zelfs letterlijk. Die brachten hem naar een eindtijd van 1'45"04, wat niet alleen goed was voor kwalificatie voor het EK indoor, maar naast een persoonlijk record ook een Belgisch record is.

De Smet was meer dan een seconde sneller dan Eliott Crestan. Wereldwijd waren er slechts 23 atleten sneller, ooit. David Rudisha heeft met 1'40"91 al sinds 2012 het wereldrecord in handen.

Op diezelfde meeting in Luxemburg liep ook Alexander Doom een persoonlijk record. Op de 400 meter finishte hij in 46"20. De limiet voor het EK indoor stond op 46"35.



Doom is met zijn tijd ook de derde Belg op de ranglijst aller tijden, na Julien Watrin (45"88) en Cedric Van Branteghem (46"18), maar dus voor alle Borlées.