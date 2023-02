6,22m: Mondo Duplantis verbetert wereldrecord, Renaud Lavillenie is door het dolle heen

6,16 m: Renaud Lavillenie (Fra), 15 februari 2014 in Donjetsk (Oekraïne)



6,17 m: Armand Duplantis (Zwe), 8 februari 2020 in Torun (Polen)



6,18 m: Armand Duplantis (Zwe), 15 februari 2020 in Glasgow (Schotland)



6,19 m: Armand Duplantis (Zwe), 7 maart 2022 in Belgrado (Servië)



6,20 m: Armand Duplantis (Zwe), 20 maart 2022 in Belgrado (Servië)



6,21 m: Armand Duplantis (Zwe), 24 juli 2022 in Eugene (VS)



6,22 m: Armand Duplantis (Zwe), 25 februari 2023 in Clermont-Ferrand (Frankrijk)