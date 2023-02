Nina Pinzarrone slaagt voor generale repetitie WK: "Niet ontevreden als 4e"

Sakamoto, die in eigen land haar wereldtitel verdedigt, won met een totaal van 228,35 punten. Met zo'n score kan je wereldkampioene worden.

Sakamoto is de favoriete om haar titel van Montpellier (2022) te verlengen. Maar in haar hoofd bestrijden de duivel en een engel elkaar, vertelde ze eerder dit seizoen. "De duivel vindt dat ik moet genieten van het leven. De engel raadt me aan hard door te trainen."

Het heeft er alle schijn van dat Sakamoto het laatste advies heeft gevolgd. De laatste minuten van haar kür voerde ze de moeilijkste sprongen voortreffelijk uit, wat op conditionele kracht wijst. Ze vergrootte haar voorsprong op Mai Mihara tot 25 punten.

Pinzarrone viel een plaats terug, omdat de derde Japanse, Kawabe, zich na een zwak kort programma had herpakt en op 192,46 uitkwam. Pinzarrone sloot af met 191,20.



"Natuurlijk had ik op een podiumplaats gehoopt", zei de Brusselse. "Maar als vierde ben ik niet ontevreden. Ik ben wel de eerste rijdster die niet uit Japan komt."