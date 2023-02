Ook Jade Hovine mag naar WK kunstschaatsen, Loena Hendrickx rekent op Eline Berings

Door 32,25 punten voor de technische elementen in Tilburg voldeed Jade Hovine aan de criteria voor het wereldkampioenschap in Japan. Loena Hendrickx en Nina Pinzarrone hadden zich al geplaatst.

Voor het eerst in de geschiedenis vaardigt België drie rijdsters af naar een wereldtitelstrijd.

"Ik mikte daar wel op, maar zag de wedstrijd vooral als een warming-up voor de WK voor junioren in Calgary", zei Hovine. Zondag vertrekt ze naar Canada.

Het toernooi in Tilburg is de laatste internationale krachtmeting voor de wereldkampioenschappen over vier weken in het Japanse Saitama.

Loena Hendrickx, vorig jaar tweede op het WK, heeft ervoor gekozen niet meer aan wedstrijden mee te doen. Ze keek zaterdag toe in Tilburg.



Eline Berings is overigens de nieuwe mental coach van Hendrickx, zo gaf ze mee in Nederland.

"Ik heb twee keer online met haar gesproken en het voelt goed", gaf ze aan.

Na de ontgoocheling van de tweede plaats tijdens de Europese titelstrijd had de 23-jarige Hendrickx aangekondigd hulp te zoeken. Ex-hordeloopster Berings is na haar loopbaan in de atletiek als mental coach begonnen.