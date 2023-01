Bondscoach: "In het derde kwart leek het of we een beetje bang waren"

Na het olympisch goud in Tokio nam Michel van den Heuvel het roer over bij de Red Lions. Zijn eerste WK werd net geen triomf. In de finale verloor België van Duitsland na shoot-outs (5-4).

"We bespeelden Duitsland goed: met durf en initiatief", begint hij zijn terugblik op de finale.



"We gingen de rust in met 2-1. Daarna leek het of we te bang waren om goed te kunnen spelen. We twijfelden te veel en namen te weinig initiatief."

"Na de 3-2 gingen we toch weer spelen", vervolgt de coach van de Red Lions. "Zo zetten we Duitsland weer onder druk."

Op z'n Duits dwongen de Belgen nog shoot-outs af. "Daar hebben we geweldige spelers voor. Al had je ook kunnen verwachten dat het een keer de andere kant zou uitgaan."

Kan Van den Heuvel tevreden zijn met zilver? "Nu neemt de pijn de overhand. We hebben ons iets laten ontglippen. Als ik thuis ben, zal de trots het overnemen."