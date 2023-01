Doelman Vincent Vanasch: "Hadden wedstrijd moeten afmaken voor de rust, punt"

Ontgoocheling troef in het Belgische hockeykamp na de verloren WK-finale tegen Duitsland. De internationals steken de hand in eigen boezem. "Misschien worden we met de voeten op de grond gezet", klinkt het.

Vincent Vanasch gaat naar huis als Doelman van het WK, maar de Belgische keeper had liever een andere prijs gewonnen. "Zeker", reageert de nummer 1 van de Red Lions."Ik ben zeer teleurgesteld." "Het was een mooie finale, helaas hebben we die niet gewonnen. Voor een keer is het niet gelukt in de shoot-outs." "Het is nu zo", relativeert Vanasch. "Wij hadden de wedstrijd moeten afmaken in de eerste helft. Punt." De Belgische doelman is actief bij Rot-Weiss Köln, in een team vol Duitse internationals. "Dat zal wat bizar zijn", lacht Vanasch, "maar ik ben blij voor hen."

Van Aubel: "Als je zo begint, moet je standhouden"

"Dit is een ontgoocheling. We zijn extreem competitief en als je dan een WK-finale verliest, steekt dat", vertelt Florent Van Aubel, die twee shoot-outs omzette en de score opende in de finale. "Ik speel mijn rol binnen dit team, maar als team win je en verlies je. Het is gewoon spijtig dat het net niet is gelukt." België stond al snel 2 doelpunten voor. Van Aubel: "Ik denk dat we extreem goed begonnen zijn. Dat is soms wat gevaarlijk, omdat je dan achteruit kan gaan leunen." "Duitsland moest pushen. In de tweede helft konden we daar moeilijker mee omgaan, dat is een goede les voor de toekomst. Maar als je zo begint, moet je met de ervaring van deze groep standhouden", weet de international. "We speelden nog een heel goed slot en gingen met heel vertrouwen de shoot-outs in. Vincent stopte er twee, maar vandaag viel het gewoon net niet aan onze kant." "Ik ben een heel positieve jongen en denk dat dit ons net zal triggeren naar de toekomst toe, richting het EK komende zomer en de Spelen in Parijs volgend jaar", besluit de aanvaller.



Boon: "Ga niet zeggen dat Duitsland geluk heeft gehad"

"De eerste helft liep prima, tot we die 2-1 slikte. Dat deed mentaal pijn", begint Tom Boon zijn reactie na de verloren finale. "Na de rust zijn we te laag beginnen te spelen. De Duitsers durfden te spelen, wij kropen te veel naar achteren. Pas na de 3-2 namen we weer over." Met een rake strafcorner sleepte de spits er nog shoot-outs uit. "Die hebben we al vaak gewonnen, nu verliezen we." "Ik ga niet zeggen dat Duitsland geluk heeft gehad, het waren details die de finale beslist hebben." "Het is aan ons om hier sterker uit te komen. Op het EK en de Olympische Spelen willen we weer finales spelen én winnen", balt Boon de vuist.

Luypaert: "Vergeten dat je shoot-outs ook kan verliezen"

"Het is te moeilijk om nu die zilveren medaille rond mijn nek te hangen. De teleurstelling is te groot", zegt de 31-jarige verdediger Loïck Luypaert. "Het sleutelmoment in deze wedstrijd was de strafcorner die we vlak voor rust weggeven. Op een of andere miraculeuze manier gaat die dan ook binnen. Dat is een kantelpunt, je voelt dat." "Het derde kwart hebben we dan echt niet goed gespeeld", is Luypaert eerlijk. "In het vierde kwart pakten we het wel terug op." "Het lag echt aan details. De voorbije jaren hadden wij soms dat beetje geluk, nu niet. Je weet dat je in zo'n shoot-out altijd kan verliezen, al waren we dat nu misschien even vergeten. Dat doet pijn." "Misschien worden we nu ook even met de voeten op de grond gezet", gaat de Red Lion voort. "Het spel was misschien minder flamboyant dan wat we de voorbije jaren hebben laten zien, maar we heb echt goede wedstrijden gespeeld." "Dit is een uniek team, met jongens die samen alles al gewonnen hebben en toch willen doorgaan. We gaan ons richten op het EK binnenkort, maar nu even rusten."



Van Doren: "Revanche op de volgende toernooien"