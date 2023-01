Elke grote titel voor de Belgische hockeyploeg gaat via Duitsland, zondag nog eens?

Kwartfinales WK 2018: Duitsland - België 1-2

Pas in het vierde kwart kon Boon in de rebound een schot van Briels binnenwerken.

Met een strafcorner mikte Hendrickx snel de 1-1 op het bord, maar op het verlossende doelpunt was het lang wachten.

Op weg naar de finale tegen Nederland kwamen de Belgische hockeymannen Duitsland tegen in de kwartfinales. Zoals wel vaker kwamen de Honamas - de Hockeynationalmannschaft - op voorsprong. Linnekogel gaf Vanasch geen kans: 1-0.

Halve finales EK 2019: België - Duitsland 4-2

Een half jaar later vormde het EK in Antwerpen het decor voor dé match tegen de Duitsers, die 2-0 voorkwamen in de halve finales.

Het arendsoog van doelman Vincent Vanasch hielp de Belgen weer in de match. Hij had de tegenstander de bal met de hand zien stoppen en voorkwam zo een strafbal.



De Red Lions hijsten zich op gelijke hoogte en Wegnez zette het stadion in vuur en vlam met een heerlijk doelpunt.



Uiteindelijk wonnen de Belgen met 4-2.