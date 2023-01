Knotsgek! Doelpunt 6 seconden voor einde levert Duitsland ticket voor WK-finale op

Doelpunten:

Gevleide voorsprong

Knotsgek einde

Met de Duitsers ben je nooit klaar, weet u. Of toch niet met een genaturaliseerde Argentijn.

Na de pauze grossierde Duitsland in strafcorners. Peillat is de vaste man, maar het duurde even voor hij zijn vizier op scherp kreeg. Pas de 8e pc voor onze oosterburen wist hij om te zetten: 2-1.

In het vierde kwart pakte Peillat uit met een tweede doelpunt: een knal in het dak van het doel leverde de gelijkmaker op.

Drie minuten voor het einde dacht Australië even het de WK-finale bereikt had. Dragons-aanvaller Govers mepte de 3-2 binnen.

Tot Peillat een minuut later nog eens scoorde voor zijn nieuwe heimat. 3-3 en shoot-outs?

Neen, want het werd nog gekker. 6 seconden voor het einde tikte Wellen de 3-4 binnen.