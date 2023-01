Voetbalwereld rouwt om overlijden ex-spits en icoon Gianluca Vialli (58)

"We bedanken alle mensen die hem de voorbije jaren massaal gesteund hebben. Zijn herinnering en zijn voorbeeld leeft voor altijd voort in onze harten."

"Met een enorme droefheid melden we het overlijden van Gianluca Vialli. Hij is vannacht heengegaan, omringd door zijn familie, na een ziekte waar hij 5 jaar moedig tegen gevochten heeft."

Opnieuw kanker na triomf met Italië op het EK

In 2017 kreeg Gianluca Vialli het harde verdict pancreaskanker te horen.

In de winter van 2018 - Vialli vecht op dat moment voor de tweede keer tegen de kanker in zijn lichaam - biedt de Italiaanse federatie hem aan om teammanager te worden in de staf van Roberto Mancini.

Vialli accepteert de job omdat hij iets te doen wil hebben en uit liefde voor zijn land en uit liefde voor Mancini. De twee kennen elkaar al jaren van bij de nationale ploeg en Sampdoria.



Vialli wordt behandeld en in 2020 genezen verklaard door de dokters. Bondscoach Mancini en teammanager Vialli leggen samen een prachtig parcours af op het EK in de zomer van 2021. Italië klopt Engeland in de finale.



Maar de ziekte komt nog eens terug.

In december 2021 maakte Vialli bekend dat hij opnieuw kanker heeft. De laatste weken ging de gezondheid van de ex-spits sterk achteruit. Vandaag is hij overleden.