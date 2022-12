Marokko wil brons, maar WK is al geslaagd: "We hebben vreugde gebracht"

"Je weet dat de Fransen graag hebben dat jij de bal hebt en dat ze dan op het juiste moment kunnen tegenprikken. Als dat al na 5 minuten gebeurt, dan weet je dat er een heel moeilijke achtervolging wacht. Maar dat is ook de klasse van de Fransen, daar moet je correct in zijn. Ze kunnen daarna loeren en wachten en dan hebben ze spelers die met een geniale flits het verschil kunnen maken."

"Het is nu de tweede keer in vier jaar dat ik "Les Bleus" tegenkom. Eerst als technisch directeur van België in 2018 en nu dit."

En toch wil Van Puyvelde de knop snel omdraaien. "Eigenlijk moeten we daar niet te veel over bezig zijn. Wat we hebben neergezet, ook in deze wedstrijd, is fantastisch."

Dringt het bij de spelers al door dat ze wel iets historisch hebben neergezet? "Spelers zijn winnaars, dus de ontgoocheling is nog groot. Dat is logisch. Maar de opdracht nu is duidelijk: we willen brons pakken. De winnaar bloeit dus al opnieuw open in de ontgoocheling. We moeten even de knop omdraaien en er weer tegenaan gaan."

"We willen dit kampioenschap op een mooie manier afsluiten."

Nog een heel belangrijke match dus, maar hoe kijkt Van Puyvelde tot nu al terug op het toernooi? "Met veel fierheid en vreugde. Het is fantastisch voor dit heel mooie land. We hebben vanaf minuut 1 de steun gevoeld van de fans, het was ongelooflijk."

"Ook voor het WK was het al zo. Overal in Marokko ging het over voetbal. Ik ben heel blij dat door voetbal ook het negativisme een beetje verdwijnt. We hebben vreugde gebracht. Dat overheerst toch."