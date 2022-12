"Frankrijk deed wat ik vreesde: terugzakken en hopen op een klasseflits van Mbappé of Griezmann"

"Het is het einde van een geweldig verhaal", concludeert de Marokkaanse Belg Mo Messoudi. "Het was een samenloop van omstandigheden, door heel veel blessures bij Marokko en een kern die niet breed genoeg is."

"Frankrijk heeft helaas gespeeld hoe ik, en velen met mij, niet wou: achteroverleunen en hopen op een klasseflits van Mbappé of Griezmann."

Arnar Vidarsson zag een parallel met 2016, toen Frankrijk IJsland uitschakelde in de kwartfinales. "Toen lieten de Fransen IJsland ook voetballen."

"Frankrijk zet geen druk op de bal, waardoor de IJslanders denken dat ze goed kunnen voetballen. Maar op die manier creëren de Fransen ook ruimte voor zichzelf."

"De tactiek van Deschamps is eigenlijk vrij simpel. Ook al ontbreken er heel wat basisspeler, toch blijft hij altijd hetzelfde spel spelen."

Ook Imke Courtois zag dat Frankrijk de Marokkanen de bal gunde. "Ze jagen niet op de bal als ze die niet hebben, maar spelen gewoon compact, zakken met z'n allen terug. Enkel na de 2-0 begonnen de Fransen wat meer te voetballen."