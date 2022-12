De data liegen niet: "Argentinië presteerde het beste van de 4 halvefinalisten"

"Als we de data en de statistieken mogen geloven dan is Argentinië favoriet", vertelde Arnar Vidarsson gisteren aan tafel bij Villa Sporza.

Want zowel in balverlies als in balbezit, scoren de Argentijnen de beste punten.

"Als je de data bekijkt, dan zie je gewoon dat ze de beste zijn. Dat begint al bij de verwachte doelpunten. Ik ben persoonlijk geen die-hard believer in die statistiek, maar over een langere periode - zoals een toernooi - zegt het wel iets."

"Argentinië heeft dit toernooi al 10,7 verwachte doelpunten. Frankrijk 10,3, Kroatië 4,6 en Marokko 3,3. De Fransen scoorden wel twee keer meer dan Argentinië (11 tegen 9), waardoor je dus kan zeggen dat zij overpresteerden."

