Beste uit Villa Sporza: de vergissing van Martinez, Gjergja over de Kroatische volksaard en de ideale speler

De Kroaat in Dario Gjergja

MNM-presentatrice Dorianne Aussems ging bij Dario Gjergja peilen naar zijn gevoelens bij Kroatië-België. Gjergja is al meer dan 10 jaar basketbalcoach in België, bij Oostende en de laatste jaren ook de nationale ploeg. Hij vertelt wat Kroaten, en bij uitbreiding spelers uit de Balkan, onderscheidt van andere naties. Maar voor wie zal hij straks supporteren?

Martinez geeft onbewust zijn eigen fout toe

"Het is dat die jongen nu plots onmisbaar genoemd wordt, terwijl hij tijdens de eerste match gewoon op de bank zat. Terwijl je elke week bij Everton kon zien hoe Onana gaten dichtloopt, het middenveld stoffeert,... Hetzelfde geldt eigenlijk voor Trossard, ook een man in vorm."

Dennis van Wijk was iets opgevallen aan het interview dat Ruben Van Gucht met Roberto Martinez had. De bondscoach onderstreepte hoe groot het verlies is van Amadou Onana, die geschorst is.

De WK-ballen in het stopcontact

Veldbestormer zorgt voor acrobatie

In diezelfde match tussen Portugal en Uruguay zagen we ook een eerste veldbestormer en blijkbaar heeft de security het de voorbije dagen een stuk lastiger, want ook in Frankrijk-Tunesië kwam een supporter het veld opgelopen. Hij vermaakte het publiek (maar niet de tv-fans, want alles werd uit beeld gehouden) met enkele spectaculaire turnoefeningen.